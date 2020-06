Ci lascia Ian Holm, fu Bilbo Baggins ne Il Signore degli Anelli

Questa mattina è morto Ian Holm, celebrato attore, parte di tantissimi film memorabili della storia del cinema. L’interprete si è spento “in maniera pacifica in ospedale” stando alle parole del suo agente, è morto per conseguenze legate al morbo di Parkinson. Holm aveva 88 anni e una carriera lunghissima alle spalle, che conta anche la memorabile interpretazione di Bilbo Baggins nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli.

Ian Holm è morto all’età di 88 anni

L’attore ha infatti interpretato questo personaggio iconico nei film di Peter Jackson. Successivamente Ian Holm ha ripreso il proprio ruolo anche nella trilogia de Lo Hobbit, dove il protagonista era la versione giovane di Bilbo Baggins, incarnata da Martin Freeman.

Nel suo percorso artistico però non c’è stato solamente quell’iconico ruolo. Per lunghissimo tempo Holm è stato parte della Royal Shakespeare Company, importantissima compagnia teatrale inglese, grazie alla quale ha calcato i palcoscenici più importanti in ruoli iconici. Le sue interpretazioni teatrali gli sono valse diversi premi sia in patria che all’estero.

Passando alla celluloide, ha avuto l’opportunità di prendere parte ad alcune delle pellicole più iconiche e celebrate di tutti i tempi. Ha interpretato ad esempio l’ufficiale scientifico Ash in Alien e collaborato a opere come Brazil, Il pasto nudo, Il quinto elemento, I banditi del tempo, La vera storia di Jack lo Squartatore, The Aviator e molti altri ancora. Nel corso della carriera è anche spesso tornato al suo amore per il teatro shakespeariano, con ruoli in diversi adattamenti cinematografici delle opere del Bardo, come l’Enrico V di Kenneth Branagh o l’Amleto di Franco Zeffirelli.

Ottenne una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Momenti di gloria nel 1982. A riconoscerne i meriti artistici fu anche la Corona britannica. Holm è stato infatti nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico, come spesso accade ai migliori artisti inglesi.

Un grande interprete che è stato parte della vita di molti di noi. La Redazione lo ricorda.