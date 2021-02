Maria Bakalova, dopo Borat 2 sarà in una commedia di Judd Apatow

Dopo essere sbarcata su Netflix, Judd Apatow ha impostato un bel cast per la sua prossima commedia, The Bubble. Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny. Oltre a Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Peter Serafinowicz si sono uniti al film. Judd Apatow dirigerà e produrrà la foto e scriverà la sceneggiatura con Pam Brady. Il partner di lunga data di Apatow, Barry Mendel, sarà il produttore esecutivo. Brady e Donald Sabourin saranno anche i produttori esecutivi.

Le riprese previste a breve

The Bubble segue un gruppo di attori e attrici bloccati in una bolla per la pandemia in un hotel che cercano di completare un film. Lo show non potrebbe essere più tempestivo poiché sempre più produzioni stanno aumentando anche se il Covid-19 rimane pienamente operativo in tutto il mondo. Una volta che Netflix ha aderito al progetto, è stato rapidamente accelerato con un piano per iniziare le riprese all’alba del 2021. Il piano è sempre stato anche quello di fornire un cast che rivaleggia con i precedenti gruppi di A-list come quelli di The Disaster Artist e Knives Out.

Borat: Subsequent Moviefilm è sicuramente stato un vero e proprio trampolino di lancio per Maria Bakalova. Tra le cose più amate dal pubblico e sicuramente più toccanti c’è la relazione tra il personaggio della giovane attrice, Tutar, e la babysitter Jeanise Jones. Un personaggio che è rimasto nel cuore di tanti grazie ai suoi consigli e incoraggiamenti. Di recente proprio l’attrice di Borat Maria Bakalova ha raccontato al Los Angeles Times di aver finalmente incontrato Jeanise Jones al di fuori del suo personaggio. Queste le parole di Maria Bakalova: “Jeanise è un vero angelo. Probabilmente penserò sempre a lei come alla mia madrina, un vero eroe e life coach”.