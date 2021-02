Timothee Chalamet è il figlio di Edward Mani di Forbice in uno spot

Winona Ryder ha ripreso il suo ruolo in Edward mani di forbice per uno spot della Cadillac andato in onda durante il Super Bowl LV insieme a Timothée Chalamet. “Questa è la storia di un ragazzo con le forbici al posto delle mani. No, non quella”, dice Ryder all’inizio della pubblicità. L’attrice, che ha interpretato Kim nel film del 1990, appare come la madre del figlio afflitto allo stesso modo di Edward Mani di Forbice, Edgar, interpretato da Timothee Chalamet. Lo spot per la Cadillac, completamente elettrica, pubblicizza le capacità di guida a mani libere del veicolo.

Di seguito lo spot con Edward Mani di Forbice interpretato da Timothee Chalamet:

Anche la Disney protagonista

Edward mani di forbice non è l’unico film a ricevere un “reboot” per il Super Bowl. Mike Myers e Dana Carvey si sono recentemente riuniti come personaggi di Wayne’s World per un annuncio di Uber Eats, anch’esso in onda durante il 7 febbraio. Se alcune importanti società di intrattenimento (come HBO Max, Peacock, Apple TV e Netflix) hanno scelto di non partecipare al Super Bowl del 2021, ci sono state segnalazioni che la Disney presenterà in anteprima i trailer di almeno quattro nuovi progetti.

Il rapporto suggerisce che queste pubblicità potrebbero includere promozioni per la serie Disney + The Falcon and the Winter Soldier e Loki, insieme a trailer di film per Raya and the Last Dragon e la tanto attesa Black Widow. Lo spot “Scissorhands Free” Cadillac e tutti gli altri annunci confermati sono andati in onda durante il Super Bowl LV, che sarà interpretato dai Tampa Bay Buccaneers e dai Kansas City Chiefs. Iol match è stato disputato domenica 7 febbraio alle 18:30, ora locale, su CBS.