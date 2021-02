L’ampliamento dell’accordo tra Amazon Studios e Outlier Society porta all’uscita di un nuovo film d’azione tratto dal romanzo di Tom Clancy. Without Remorse è prodotto e interpretato da Micheal B. Jordan (protagonista in Creed – Nato per combattere), con la regia di Stefano Sollima (Suburra e Gomorra). Vediamo i dettagli.

Without Remorse: le origini di John Clark

Without Remorse approfondisce le origini del noto personaggio della saga di Jack Ryan. John Kelly (che cambierà poi il nome in Clark), membro dei Navy Seal, perde la moglie e il figlio che stava per nascere in una rappresaglia a opera di alcuni soldati russi. Assetato di vendetta, inizia a indagare insieme alla collega Karen Greer (Jodie Turner-Smith) e a un agente della CIA di nome Robert Ritter (Jamie Bell). Svelerà in seguito un complotto internazionale che rischia di far scoppiare una guerra totale tra Stati Uniti e Russia. Clark si trova perciò di fronte ad una difficile scelta: vendetta personale per il proprio onore o lealtà nei confronti del proprio Paese? Un probabile esito disastroso per il mondo intero si trova nelle sue mani.

Il romanzo del 1993, appartenente alla serie di Jack Ryan di Tom Clancy, è stato riadattato da Taylor Sheridan e Will Staples. Il film sarà disponibile su Prime Video dal 30 aprile 2021.

Nel cast Michael B. Jordan (recentemente insignito del titolo di uomo più sexy del mondo dalla classifica People), Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo e Guy Pearce.

Un italiano alla regia: Stefano Sollima

Stefano Sollima aveva diretto un solo film straniero (Soldado, 2018) prima di Without Regrets. Classe 1966, ha imparato il mestiere sul campo, arrivando a dirigere, tra le altre cose, le serie Gomorra e Romanzo criminale e il lungometraggio Suburra.

L’accordo tra Amazon Studios e Outlier Society

Era un’intesa produttiva già esistente quella tra Amazon Studios e Outlier Society, recentemente ampliata per far acquisire e produrre pellicole di alto livello ad Outlier Society. Michael B. Jordan, protagonista di quest’ultima produzione nonchè CEO di Outlier Society, ha dichiarato a proposito dell’accordo: “Portare le produzioni di film, contenuti televisivi e multimediali di Outlier Society tutte sotto lo stesso tetto è un nuovo passo per noi. L’estensione globale e in continua crescita di Amazon ci offre la possibilità di coinvolgere e intrattenere il nostro pubblico in modo innovativo, ma sempre mantenendo il nostro impegno nel dare spazio a una grande varietà di storie e autori. Sono molto contento di dare il via alla partnership con l’uscita, questa primavera, di Without Remorse“.

Dal canto suo, Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, afferma: “Siamo entusiasti di approfondire la nostra intesa con Outlier Society! Michael, Liz e il team saranno partner fondamentali nel nostro impegno per creare contenuti accattivanti, ambiziosi e coinvolgenti che possano raggiungere il nostro pubblico globale. Condividono con noi la passione nel dare spazio a voci nuove ed emozionanti, e un’attenzione per la diversity a tutti i livelli. Non vediamo l’ora che tutti possano vedere Without Remorse, la nostra nuova incursione nell’universo di Tom Clancy – un giro sulle montagne russe ricco di azione che i fan ameranno”.