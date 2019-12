Doctor Sleep: in arrivo una Director’s Cut da 3 ore

Doctor Sleep, diretto dal regista de Il gioco di Gerald e L’incubo di Hill House Mike Flanagan, debutterà in versione home video digitale il prossimo 21 gennaio 2020 e pochi giorni dopo in versione blu-ray in 4K, anche in un’inedita versione Director’s Cut.

Al film, la cui durata è già piuttosto cospicua (ben 2 ore e 31 minuti) saranno infatti aggiunti ben 30 minuti di girato inedito; il risultato finale è una Director’s Cut di più di tre ore! Lo ha annunciato Mike Flanagan stesso tramite un tweet scritto dal suo profilo personale @flanaganfilm. Il regista ha inoltre rivelato la copertina della nuova versione della sua opera.

Ecco il tweet:

The Director’s Cut of #DoctorSleep (TRT 180 mins) lands on Digital (4K streaming) 1/21, and on Blu-ray (with 4K UHD Theatrical Cut) on 2/4. Hope you enjoy! pic.twitter.com/3hxyr6kCEk — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 19, 2019

In una recente conferenza stampa in occasione dell’uscita di quest’edizione, è stato rivelato che oltre alla director’s cut del film, il box comprenderà anche alcune scene alternative ed estese, e una serie di contenuti speciali: “Return to the Overlook,” “The Making of Doctor Sleep: A New Vision,” e infine “From Shining to Sleep.” Sfortunatamente, non ci è dato sapere in che cosa consisteranno tutti questi speciali. Tuttavia, dovremo attendere poco più di un mese per scoprirlo.

Doctor Sleep: Tra Kubrick e King

Con la regia di Mike Flanagan, Doctor Sleep ha debuttato nelle sale cinematografiche il 31 ottobre 2019, pochi giorni prima rispetto l’uscita statunitense. È l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Stephen King. Il film, sequel del capolavoro di Kubrick, Shining, ha riscosso un successo inaspettato. Per essere riuscito a unire l’opera di Kubrick con la storia di King, Flanagan ha ricevuto i complimenti dallo scrittore in persona.

Stephen King e Mike Flanagan collaboreranno ancora

King e Flanagan avevano già lavorato insieme in occasione del film originale Netflix Il gioco di Gerald, ispirato all’omonimo romanzo uscito nel 1992 dello scrittore. Stando a una recente dichiarazione del regista, classe 1978, i due sarebbero già al lavoro su un altro adattamento.