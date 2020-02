Doctor Strange 2: Sam Raimi potrebbe dirigere il film!

Qualche settimana fa, una notizia ha sconvolto il mondo del Marvel Cinematic Universe. Scott Derrickson ha abbandonato il ruolo di regista della nuova avventura di Doctor Strange, prevista per il prossimo anno. Le voci suggerivano che i Marvel Studios fossero già alla ricerca di un sostituto, impedendo che la macchina produttiva si fermasse. E a quanto pare la scelta sarebbe ricaduta su Sam Raimi che è attualmente in trattative per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange, sarà Sam Raimi a dirigere il sequel?

Come sempre in questi casi, ribadiamo che si tratta di una notizia ancora non ufficiale, ma che comunque pare essere verificata. Questo ovviamente non significa necessariamente che Sam Raimi sarà sicuramente il regista del film. Semplicemente ha avviato le trattative e, come già successo in passato, è possibile che non vadano a buon fine. Tuttavia quando trapelano informazioni di questo tipo, solitamente significa che le discussioni sono già piuttosto avanzate e che la firma è molto vicina.

Sam Raimi negli ultimi anni ha ridotto il suo impegno come regista cinematografico, con il suo ultimo film Il grande e potente Oz che risale al 2013. È rimasto comunque attivo nella scena, lavorando principalmente come produttore e sceneggiatore, anche nell’ambito televisivo. Si è infatti occupato di Ash vs. Evil Dead, la serie tratta dalla sua saga horror iniziata con La casa.

Soprattutto però i fan Marvel lo ricorderanno per essere stato il regista che ha portato Spider-Man sul grande schermo, nell’iconica trilogia sviluppatasi nel corso degli anni 2000. Un ritorno a casa, da un certo punto di vista, che farebbe sicuramente piacere agli appassionati.

Voi cosa ne pensate? Credete che Sam Raimi possa essere la scelta giusta per occuparsi di questo Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Oppure vorreste che fosse un altro regista ad assumersi l’incarico? Fateci sapere cosa ne pensate!