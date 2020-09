Eddie Redmayne disgustato dagli attacchi a J.K. Rowling

Anche se Eddie Redmayne non è d’accordo con i numerosi commenti transfobici di JK Rowling, la star di Animali fantastici dice ancora di supportare la creatrice di Harry Potter. In una recente chat con il Daily Mail, Redmayne ha detto di avere “molti amici e colleghi trans”. Quest’ultimi che hanno “messo in discussione i loro diritti umani in tutto il mondo” mentre “affrontano la discriminazione su base giornaliera“. Poi, l’attore premio Oscar ha cambiato marcia e ha condannato il “vetriolo” che Rowling ha ricevuto per i suoi commenti su Twitter, definendo la risposta a Rowling “assolutamente disgustosa“. La star dice che la risposta ai commenti critici di Rowling lo ha portato a scrivere una lettera alla scrittrice, offrendo il suo sostegno durante questo periodo.

La Warner Bros commenta l’accaduto

Praticamente l’intero cast di Harry Potter – da Daniel Radcliffe a Emma Watson e Rupert Grint – si è fatto avanti denunciando i commenti fatti da Rowling. La Warner Brothers – lo studio in cui risiedono attualmente i diritti del franchise di Harry Potter – ha persino rilasciato una dichiarazione. In questa afferma fortemente in disaccordo con lo scrittore. “Gli eventi delle ultime settimane hanno consolidato la nostra determinazione come azienda ad affrontare difficili questioni sociali“. Ha dichiarato la Warner Bros. in una dichiarazione a Variety.

“La posizione di Warner Bros. sull’inclusione è ben consolidata e la promozione di una cultura diversificata e inclusiva non è mai stata così importante per la nostra azienda e per il nostro pubblico in tutto il mondo”. L’azienda ha poi aggiunto: “Apprezziamo profondamente il lavoro dei nostri narratori che danno così tanto di se stessi nel condividere le loro creazioni con tutti noi”. Per poi concludere: “Riconosciamo la nostra responsabilità di promuovere l’empatia e di sostenere la comprensione di tutte le comunità e di tutte le persone, in particolare quelle con cui lavoriamo e quelle che raggiungiamo attraverso i nostri contenuti”.