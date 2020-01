Gipi sarà Lucca Guest of Honor al Festival d’Angoulême

Dopo un primo assaggio durante l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games continua il gemellaggio fra l’evento toscano e il Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Scopo di questa collaborazione è quella di valorizzare le rispettive produzioni fumettistiche nazionali, ospitando autori di rilievo durante le manifestazioni.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio il Lucca Guest of Honour ad Angoulême sarà Gipi (Gian-Alfonso Pacinotti), designato da Lucca Comics & Games come suo ideale ambasciatore e portavoce del fumetto italiano in Francia. Una partnership che collega come un “filo rosso di creatività e arte” la presenza straordinaria dell’autore toscano alla partecipazione di Alex Alice come Angoulême Guest of Honour a Lucca Comics & Games 2019.

Gipi incontra il Festival d’Angoulême

La scelta di Gipi come Lucca Guest of Honour è il naturale proseguimento di un rapporto tra l’autore e Lucca Comics & Games nato già nel 2005, quando fu insignito del Premio Gran Guinigi come miglior autore unico, e reso ancor più saldo l’anno successivo, quando fu chiamato a realizzare uno dei più iconici poster del festival. Ma è soprattutto un riconoscimento del suo lavoro in tutti i campi artistici: non solo è uno dei più noti fumettisti italiani, ma ha saputo distinguersi come autore di giochi da tavolo con Bruti, regista cinematografico e autore di cortometraggi di satira per il web e la TV.

Durante i giorni del Festival d’Angoulême Gipi prenderà parte ad una serie di firmacopie, oltre che di uno speciale incontro che si terrà sabato 1 febbraio. Sarà inoltre questa l’occasione per scoprire Aldobrando, ultimo lavoro di Gipi realizzato per il mercato francese su disegni di Luigi Critone.