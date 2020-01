Goblin Slayer: ecco il nuovo trailer del film

Dopo il primo video promozionale rilasciato l’anno scorso, è stato pubblicato un nuovo trailer per il film di Goblin Slayer. L’episodio speciale, dal titolo Goblin Slayer: Goblin’s Crown, è basato sul manga omonimo disegnato da Noboru Kannatsuki e scritto da Kumo Kagyū Il film approderà nelle sale cinematografiche giapponesi l’1 febbraio 2020.



Goblin Slayer: Goblin’s Crown, il nuovo trailer del film

Il trailer, che aggiunge nuovi spunti, ha anche confermato che gran parte del cast dell’anime tornerà per il film. Si aggiunge anche un nuovo membro del cast: Sumire Uesaka, doppiatrice di Shaltear Bloodfallen, Chuunibyou e Sanae Dekomori di Overlord, che darà la voce a Noble Fencer per il film.

Ripassiamo un po’ la serie televisiva, ancora disponibile su Netflix con la prima stagione: ricordatevi che la serie anime televisiva è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2018. Crunchyroll aveva dapprima trasmesso in streaming la serie con i sottotitoli. Funimation ha anche trasmesso in streaming la serie con un doppiaggio inglese. Il dodicesimo e ultimo episodio della serie era terminato con un messaggio che diceva: “Goblin Slayer tornerà“.



Ambientato in un universo fantastico, Goblin Slayer racconta di un gruppo di avventurieri che viene coinvolto in una missione per salvare alcune ragazze rapite dai Goblin. Tra i coraggiosi combattenti troviamo anche una giovane sacerdotessa; sarà proprio lei, mano a mano che i compagni soccombono, a prendere le redini della situazione per portare a termine l’incarico. Quando l’intera missione sembra destinata a fallire, correrà in suo aiuto un misterioso guerriero: il Goblin Slayer.

Prodotto da WHITE FOX, il film sarà diretto da Takaharu Ozaki (Girls ‘Last Tour). La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Hideyuki Kurata (Made in Abyss, Read or Die) e Yousuke Koroda (My Hero Academia). Takashi Nagayoshi (Girls ‘Last Tour) ha ideato i personaggi della serie e Mili ha composto la sigla di apertura.