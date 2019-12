Tom Hiddleston: “La produzione di Loki comincerà a gennaio”

Con il debutto della piattaforma streaming Disney+ in diversi paesi di tutto il mondo, sono tantissime le serie televisive annunciate negli scorsi mesi che andranno ad arricchire il vasto Marvel Cinematic Universe. Oltre What If?, Hawkeye, Wandavision e The Falcon & the Winter Soldier, ce n’è una in particolare ancora avvolta da un alone di mistero: Loki.

Questa serie televisiva sarà ovviamente incentrata sulle peripezie dell’omonimo Dio dell’Inganno della mitologia nordica, Loki. Dopo Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok e la serie cinematografica dedicata agli Avengers, il personaggio sarà interpretato ancora una volta dall’attore Tom Hiddleston, classe 1981.

In occasione di un’intervista a EW, l’attore ha svelato ai fan l’inizio della realizzazione della serie TV.

“Avete visto Avengers, vero? Be’, Loki è lo stesso di prima” ha rivelato Tom Hiddleston. “Buona parte della sua crescita deve ancora avvenire. Kevin [Feige] mi ha rivelato ciò che ha in mente. Non posso parlarne ancora, ma è una delle cose più eccitanti che abbia mai sentito. Avremo a che fare con un nuovo mondo con nuove sfide, e non vedo l’ora di iniziare!”

Ha poi affermato: “La produzione di Loki comincerà l’anno prossimo. È un personaggio classico, lui e Thor provengono dalla mitologia nordica e si portano sulle spalle un certo peso.”

E a quanto pare aveva ragione. Diverse fonti confermano quanto detto dall’attore e non solo. La produzione della serie televisiva Loki comincerà il 28 gennaio 2020. Alla regia troveremo la regista di Sex Education e Five by Five Kate Herron. La prima stagione sarà composta da sei episodi da un’ora.

La foto su Instagram

Soltanto ieri, Tom Hiddleston ha condiviso sul proprio profilo Instagram @twhiddleston un’immagine del “team Loki”in quella che ha tutta l’aria di essere una cena pre-natalizia. La descrizione recita: “Team Loki. Prep has officially begun! See you in the New Year.”

Ecco qui il post: