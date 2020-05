Un video di Makkox per l’uscita de I miserabili

“A me non piacciono i film francesi, tranne alcuni (segue una lista di 300 titoli)“. Si apre così la recensione video di Makkox de I miserabili, pellicola appunto transalpina apprezzatissima. Il filmato, che potete trovare qui di seguito, nasce in occasione del debutto del film su Sky Primafila Premiere e sulla nuova piattaforma digitale MioCinema.it che avviene proprio oggi 18 maggio.

Makkox ci racconta I miserabili

Nel corso del video si alternano una serie di vignette del noto disegnatore. Richiami diretti di alcune delle immagini del film, che aiutano lo spettatore a entrare nell’atmosfera per prepararsi a ciò che scoprirà durante la visione. E se siete curiosi di saperlo, il verdetto finale di Makkox su I miserabili è assolutamente positivo.

Dopotutto, questo è uno dei titoli francesi più celebrati in assoluto nell’ultimo anno. Il film di Ladj Ly ha fatto il proprio debutto al Festival di Cannes, dove ha vinto l’ambito Premio della Giuria e successivamente ha portato a casa il riconoscimento di Miglior Rivelazione agli European Film Awards. La sua corsa è proseguita fino agli Oscar, dove era nella cinquina finale per il Miglior film straniero e ovviamente ai Premi César, dove ha portato a casa il titolo di Miglior Film.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale de I Miserabili, seguita dal trailer della pellicola:

Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.

Voi avete visto questo film? Cosa ne pensate?