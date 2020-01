Il Pro Savjz rinuncia a partecipare alla Rivals League di Magic. Il giocatore professionista, esperto di giochi di carte collezionabili come Heartstone e Legends of Runeterra, declina l’invito per dedicarsi completamente alla creazione di contenuti per il suo canale. L’impegno con Youtube gli impedisce di dare il massimo nel torneo di Magic.

Savjz su Twitter

Last years special invite to play the MTG MPL was a really cool opportunity for me and I got to to play some awesome events and meet some really cool people. Thank you, @wizards_magic 1/3 — Savjz (@Savjz) January 5, 2020

Sono stato invitato a giocare nella Magic Rivals League quest’anno. Se dovessi competere, vorrei dare il 100%. Tuttavia… Per concentrarmi completamente sulla creazione di contenuti, ho deciso di declinare.

Queste le parole del giocatore professionista, che si dice anche preoccupato per il burning out, una situazione di stress troppo impegnativa per essere sopportata.

La combinazione di stream e allenamento al di fuori dello stream per poter giocare ad alti livelli sarebbe troppo stressante.

Savjz è un membro del Team Liquid e un pro di Heartstone. Si è unito alla Magic Pro League nel maggio 2019, dopo essere finito terzo alla Mythic Invitational di Marzo. Savjz ha sempre faticato per raggiungere le alte vette del professionismo in Magic, non riuscendo ad avanzare oltre il secondo giorno di Mythic Championship. Ha finito la stagione all’ultimo posto. Ha anche ricevuto degli attacchi personali dai fan di Magic, frustrati dalla prima stagione di Magic Pro League. Sua moglie ha dichiarato che alcuni di questi attacchi hanno fatto salire il suo livello di “fastidio”.

Al di là della competizione Rivals League, Savjz avrebbe potuto guadagnare 20.000 dollari solo in spese di apparizione agli eventi Mythic Invitational e Players Tour. È la prima volta che qualcuno declina completamente il proprio invito alla Magic Rivals League. L’anno scorso Andrew Baeckstrom aveva rinunciato, ma solo per partecipare alla prima stagione della Magic Pro League. È probabile che Savjz verrà invitato in altra forma, ma la Wizards of the Coast non si è ancora espressa sull’argomento.

Ricordiamo che la nuova espansione di Magic: The Gathering uscirà il 24 gennaio.