Jason Isaacs vuole un ruolo live-action in Star Wars

Jason Isaacs è pronto a entrare nell’universo live-action di Star Wars. L’attore, noto fra le altre cose per la sua interpretazione di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, non vede l’ora di lanciarsi nella galassia lontana lontana. E ha già in mente un personaggio preciso da interpretare in questo universo: si tratta del Grande Inquisitore, con cui ha già una certa esperienza…

Star Wars: Jason Isaacs spera di essere il Grande Inquisitore in live-action

Questo personaggio è infatti uno degli antagonisti della serie animata Star Wars Rebels ed è proprio Jason Isaacs a fornire la voce del villain. L’attore ha infatti accumulato una certa esperienza come doppiatore in progetti animati ormai e proprio da una domanda su questo aspetto della sua carriera arriva la rivelazione sui suoi desideri futuri. Collider infatti lo ha interrogato chiedendo ad Isaacs quali dei personaggi a cui ha prestato la voce vorrebbe riprendere in live action e lui ha risposto così:

“Beh, ho fatto Superman in Superman: Red Son che… Chi non vorrebbe poter volare? Tuttavia non credo sia poi così comodo avendo visto tanta gente giocare a Quidditch in equilibrio su manici di scopa. Ho interpretato Satana tante volte. Ero in un film Pixar nel ruolo di un aeroplano e potrebbe essere divertente, ma quello ci riporta ancora a volare. Non so, ne ho fatti tanti di animati. Ero in Avatar, la serie di Avatar… Oh, lo so chi vorrei essere, sarei l’Inquisitore di Star Wars Rebels!“.

A questo poi ha aggiunto la ragione per cui vorrebbe proprio questo ruolo e la risposta è chiara:

“Perché ha la spada laser più bella dell’intero universo di Star Wars“.

Una motivazione assolutamente condivisibile, non trovate? E come vedreste un progetto del genere? Vi piacerebbe vedere Jason Isaacs debuttare in Star Wars in versione live-action nel futuro?