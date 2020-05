La saga di romanzi con protagonista Percy Jackson sarà presto adattata in una serie televisiva su Disney+. L’annuncio arriva dalla voce di Rick Riordan, autore dei diversi libri, che sul suo profilo Twitter ha rivelato la notizia di questo nuovo progetto. Ancora non c’è stata una comunicazione definitiva da parte della piattaforma di streaming di Disney, ma potrebbe arrivare presto.

Percy Jackson torna in azione su Disney+

Di seguito trovate il tweet pubblicato dall’autore. Si tratta di un video che lo vede insieme alla moglie Becky, introdotto da un semplice: “Pssst. Ehi, semidei…“.

In un’aggiunta successiva l’autore ha fornito qualche dettaglio in più su cosa attende i fan. Dopo averli ringraziati per aver supportato a lungo l’idea di un adattamento della saga che fosse più fedele alla versione originale ha ufficializzato che il ritorno del personaggio sarà in una serie televisiva destinata a Disney+.

L’idea è quella di creare una trasposizione di alto livello che segua tutti e cinque i libri originali di Percy Jackson. Stando a quanto dichiarato, il primo volume sottotitolato Il ladro di fulmini, farà da base per tutta la prima stagione. Prima di chiudere Riordan ha sottolineato come lui e sua moglie Becky saranno coinvolti in prima persona in tutto lo sviluppo del progetto. Questo dovrebbe rassicurare i fan di Percy Jackson sulla fedeltà all’opera originale.

“Allacciate le cinture, semidei. Sarà una fantastica ed eccitante corsa!“.

Non si tratta della prima occasione in cui le avventure di Percy Jackson si sono trasformate in un live-action. 10 anni fa infatti il personaggio è arrivato sul grande schermo, ottenendo un riscontro non eccezionale in termini di incassi. simili risultati ha avuto il sequel Il mare dei mostri portando alla chiusura del progetto.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere Percy Jackson in live action su Disney+?