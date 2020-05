In arrivo il sequel di Inuyasha: Hanyo no Yashahime

In arrivo il sequel di Inuyasha! La copertina del numero 24 di Weekly Shougakukan Edition mostra, in alto a destra, l'immagine del nuovo manga di Rumiko Takahashi e tre personaggi che nulla hanno a che fare con Mao. Si tratterebbe di un anime, sequel di uno dei più famosi lavori della Regina dei Manga. Andiamo a scoprire tutto ciò che si sa per ora.

Hanyo no Yashahime

Circa un mese fa vi avevamo parlato di Mao, il nuovo manga di Rumiko Takahashi. Ambientato fra il mondo contemporaneo e quello degli yokai, attinge a piene mani dal folklore giapponese e, proprio per questo, ci aveva riportato alla mente Inuyasha. Ora si scopre che Mao è un'opera breve e c'è un anime in lavorazione che interesserà ancora di più i fan del mezzo demone canino.

"Contrariamente alla credenza popolare l'annuncio sulla copertina è semplicemente che Mao sarà serializzato per un anno. La notizia sull'anime riguarda un progetto correlato ad Inuyasha chiamato Hanyo no Yashahime. Scusate gente, nessun anime qui."

È il commento della rivista sulla sua pagina twitter ufficiale. Inizialmente si era pensato che l'anime fosse la trasposizione animata di Mao, ma la notizia riguarda Inuyasha. Su twitter l'utente Ranobe Sugoi ha pubblicato immagini del character design dei personaggi principali. Ma di cosa parlerà questo anime?

Il titolo si traduce in inglese come Yashahime: Princess Half-Demon, ovvero la Principessa Mezzo-Demone e la storia riguarderà le figlie di Sesshomaru e Inuyasha. Ecco la sinossi del manga.

La sinossi ufficiale

"Nel Giappone feudale, le gemelle mezzo-demone Towa e Setsuna sono separate l'una dall'altra da un incendio nella foresta. Cercando disperatamente la sorella minore, Towa entra in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone dei giorni nostri, dove è trovata e cresciuta dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo, il tunnel che connette le due ere si riapre, permettendo a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora è una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma con grande shock di Towa, Setsuna sembra aver perduto ogni ricordo della sorella più grande. Si unisce a loro Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, e le tre viaggeranno fra le due ere in un'avventura per riconquistare il loro passato perduto."

Rumiko Takahashi, recentemente premiata dal governo giapponese insieme ad altri mangaka, torna a stupire i suoi fan. Cosa ne pensate del sequel di Inuyasha?