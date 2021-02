Jon Favreau non è coinvolto nella serie su Obi-Wan

Fin dalla premiere di The Mandalorian, i fan di Star Wars sono rimasti colpiti dal lavoro che Jon Favreau ha fatto nella serie e che ha continuato a fare nella sua seconda stagione. La star della prossima serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor ha recentemente confermato che Jon Favreau non è però coinvolto in quel progetto. Ciò, tuttavia, non vuol dire che Favreau non dispenserà alcuni consigli per lo sviluppo dello show, soprattutto considerando che Obi-Wan Kenobi utilizzerà le stesse tecniche di ripresa di The Mandalorian.

Le parole di Ewan McGregor

“No, Deborah Chow sta dirigendo il nostro e ha diretto due episodi della prima serie Mandalorian, ed è brillante e non vedo l’ora di lavorare con lei”, ha condiviso McGregor con Eddie Izzard quando gli è stato chiesto se Jon Favreau fosse dietro la nuova serie.

Una terza stagione di The Mandalorian è attualmente in fase di sviluppo, così come uno spin-off di The Mandalorian con Star Wars: The Book of Boba Fett. Inoltre, The Mandalorian ha guadagnato alcuni spin-off, ovvero Star Wars: Ahsoka e Star Wars: Rangers of the New Republic. Obi-Wan Kenobi, tuttavia, si svolge molti anni prima di questi progetti, permettendogli di esistere da solo senza alcun collegamento diretto con altre serie.

Hayden Christensen è pronto a riprendere il suo ruolo ancora una volta per la serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi che è in sviluppo per Disney+. Christensen, in un nuovo post sul blog su StarWars.com, ha parlato del suo ritorno nella serie un paio di mesi fa. “È stato un viaggio incredibile interpretare Anakin Skywalker”, ha dichiarato. “Naturalmente, Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando li abbiamo visti l’ultima volta …” Ma: “Sarà interessante vedere cosa ha in serbo per tutti noi un regista straordinario come Deborah Chow. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Ewan”. Hayden Christensen ha così ammesso: “È bello essere tornato. Questa sarà la rivincita del secolo”.