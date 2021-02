La Snyder Cut è ufficialmente Rated R

Il film ha ottenuto questa classificazione per la violenza ed un linguaggio non adatto ai minori

La Snyder Cut di Zack Snyder è stata ufficialmente valutato R dalla Motion Picture Association of America. La nota sul loro sito web dice che è “Classificato R per violenza e presenza di linguaggio non adatto a minori”. Un film che arriva dai fumetti classificato come R non è ormai un’anomalia. Il Joker di Todd Phillips è stato valutato R (per “violenza, comportamento inquietante, linguaggio e brevi immagini sessuali”) ed è stato un enorme successo, incassando $ 335 milioni negli Stati Uniti e oltre $ 1 miliardo in tutto il mondo. Tuttavia, non capita tutti i giorni di vedere un’avventura di Superman di classe R.

La “Snyder Cut” della Justice League, classificata R, arriva su HBO Max il 18 marzo 2021. Il regista conferma che la sua opera sarà un film di quattro ore, e non una miniserie, in arrivo sul servizio di streaming americano. Al momento non sappiamo quando possa arrivare in Italia. HBO vende i diritti delle proprie serie a vari servizi, da Sky fino a molti servizi pay-per-view, ma è un servizio relativamente nuovo e non sappiamo per certo dove possa approdare.

Harry Lennix sarà il Martian Manhunter nel prossimo evento che abbiamo imparato a conoscere come Justice League di Zack Snyder. Attraverso il portale Collider, l’attore di teatro e cinema ha confermato la sua presenza con le seguenti parole: “Sarà grandioso stare lassù insieme a Superman e Batman e ai miei compagni. Sono di nuovo un bambino in un negozio di dolciumi”. Che Harry Lennix fosse in realtà Martian Manhunter sotto mentite spoglie è una teoria che i fan hanno sviluppato con l’uscita de L’uomo d’acciaio. Ipotesi che ha trovato la conferma dell’attore e di Snyder.