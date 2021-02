Animali Fantastici 3: ferme le riprese del film per un positivo al Covid

La produzione di Animali fantastici 3 è stata sospesa a causa di questioni relative al coronavirus (COVID-19). Secondo Deadline, le riprese di Animali fantastici 3 a Londra sono bloccate a causa di un membro della produzione che risulta positivo al coronavirus. In questo momento non è noto se si tratti di un membro della troupe o qualcuno nel cast del film. “Un membro del team di Animali fantastici 3 è risultato positivo al test per COVID-19”, ha dichiarato la Warner Bros. Per poi aggiungere: “La diagnosi è stata confermata a seguito di test richiesti e continui che tutti i dipendenti di produzione ricevono e il membro del team è attualmente in isolamento”. Infine: “Per un’abbondanza di cautela, è stata sospesa la produzione e verrà eseguito il backup in conformità con le linee guida di sicurezza”.

Lo show ha subito già altri stop

Questa non è la prima volta che le riprese di Animali fantastici 3 vengono interrotte dalla crisi sanitaria in corso. Nel primo giorno di riprese principali del film nel marzo 2020, è stato emesso un mandato dalla Warner Bros. per la chiusura delle riprese a causa della pandemia. Dopo una lunga pausa, queste sono ricominciate a settembre. Diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, Animali fantastici 3 vede Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Mads Mikkelsen e Jude Law. Il film arriverà nelle sale il 15 luglio 2022.

Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them) è un film del 2016 diretto da David Yates. Ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling e scritto dalla stessa autrice, è il primo episodio della serie Animali fantastici, un prequel ambientato 70 anni prima della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt Scamander. Il film è interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol. Oltre a Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, Johnny Depp e Colin Farrell.