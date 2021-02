Wonder Woman 1984 arriverà solo in digitale in Italia

Wonder Woman 1984 arriverà in Italia solamente in digitale dal 12 febbraio. Il film sarà disponibile all’acquisto e al noleggio premium sulle principali piattaforme. Parliamo di Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV.Oltre a PlayStation Store, Microsoft Film & TV; solo al noleggio primium su Sky Primafila e Infinity. Una decisione quasi ovvia viste le attuali restrizioni presenti in Italia a causa del covid-19 con i cinema chiusi. Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, il film è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell.

La sinossi di Wonder Woman 1984

Come archeologa, Diana che lavora allo Smithsonian Museum è una Wonder Woman che ha straordinari superpoteri, tanto che si dice sia l’eroe più forte del mondo. Nel 1984, Wonder Woman è in un disperato pericolo mortale a causa di un’enorme cospirazione dell’uomo d’affari Max. Riuscirà Wonder Woman a fermare il collasso del mondo da sola?

La regista del film, Patty Jenkins, un mese fa ha dichiarato che era contraria all’idea di lanciare Wonder Woman 1984 durante le festività natalizie. “Non ho mai voluto che uscisse in inverno. Stavo combattendo contro lo studio perché dovevamo uscire nell’estate del 2020, e poi non avevano un grande film per il 2019”, ha spiegato Jenkins al New York Times, in riferimento al film inizialmente programmato per il debutto il 1° novembre 2019. “Stavo girando [la serie limitata I Am the Night] e all’improvviso hanno annunciato di aver spostato la data di uscita di sette mesi”, ha aggiunto.

Patty Jenkins su Wonder Woman 1984 ha poi continuato: “Quindi ne abbiamo discusso tutto l’anno. E ho dovuto abbandonare un’intera serie limitata e fare solo i primi due episodi, e correre per scrivere un trattamento di 80 pagine nello stesso momento in cui cercavo di dirigere lo spettacolo”. Ma: “Alla fine siamo stati fortunati che è stato spostato indietro. Sarebbe stato un film molto peggiore se fosse uscito allora”.