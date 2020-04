Kimmy Schmidt torna con uno speciale interattivo, ecco il trailer...

Kimmy Schmidt ritorna su Netflix con uno speciale interattivo, Unbreakable, e il primo teaser svela anche la data di uscita che è il 12 maggio. Il video svela tuttavia molto poco dell’avventura che attende la simpatica protagonista interpretata da Ellie Kemper. In compenso possiamo scoprire le prime immagini di Daniel Radcliffe nel progetto.

Di seguito il teaser dello speciale:

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend — an all-new interactive special premieres May 12

Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2

