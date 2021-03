Last Man 11: arriva il penultimo volume della saga

Last Man 11 sta per arrivare in fumetteria. La saga di Vivès, Balak e Sanlaville edita da Bao Publishing alza ancora il livello della tensione: la magia oscura avvolge la Valle dei Re, la dimensione magica che è parallela al mondo reale. Con un intero mondo a rischio, la trama alterna combattimenti adrenalinici e varchi dimensionali. La pace fra i due mondi è possibile?

Last Man 11 arriva in fumetteria

La magia proibita ha preso il sopravvento nella Valle dei Re. Ma gli sconvolgimenti del mondo fantasy parallelo stanno travolgendo anche Paxtown, nel mondo reale. Elorna e Adrian devono trovare risposte sulla morte di Marianne, che ancora li sconvolge e rimane avvolta nel mistero. L’unica possibilità è aprire un portale dimensionale per tornare al mondo magico. Ma la loro decisione può portare pace fra i due mondi paralleli? O rischia di inasprire le tensioni e moltiplicare i problemi?

A un passo dal gran finale

La serie si avvicina alla sua magistrale conclusione, che gli autori hanno orchestrato fin dall’inizio. Dopo aver cambiato il modo in cui si fanno manga in Occidente, stanno raccogliendo tutti i fili della trama per preparare un finale esaltante.

In questo penultimo volume non mancano azione, sentimenti e i colpi di scena cui la serie ci ha abituato. Last Man continua a sorprendere, unendo tornei di lotta, ambientazioni medievali e scenari futuristici.

Vivès, Balak e Sanlaville sono tre giovani creatori francesi, che stanno rivoluzionando la scena fumettistica in Europa negli ultimi dieci anni. Le trame sopra le righe e “high concept” di Last Man testimoniano la grande vena creativa e fantasia del gruppo, che avvicina la trama ad un finale che ci aspettiamo con il botto.

Edita da Bao Publishing, Last Man 11 esce in libreria e fumetteria (oltre che sul sito di Bao Publishing) il 4 marzo 2021, a un prezzo consigliato di 16 euro. Se siete in cerca di fumetti e manga di qualità, date un’occhiata alle altre uscite di Bao in questa lista.