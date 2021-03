I libri ‘proibiti’ del Dr. Seuss rivenduti a caro prezzo sul mercato secondario

La controversia sulla decisione della dottoressa Seuss Enterprises di ritirare sei libri dalla stampa, dopo che l’azienda ha stabilito che alcuni degli stereotipi razziali usati nei libri raffigurano “persone in modi offensivi e sbagliati”, ha portato i sei volumi alle stelle sul mercato secondario.

Il prezzo è salito alle stelle

La Dr. Seuss Enterprises è stata fondata nel 1993 da Audrey Geisel, la vedova di Theodore “Dr. Seuss” Geisel, per promuovere il lavoro del defunto marito dopo la sua morte nel 1991. Geisel è deceduta nel 2018, quindi la società non ha più un collegamento diretto con la tenuta di Geisel. I sei libri estratti erano And to Think That I Saw It on Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super! E The Cat’s Quizzer.

La copertura mediatica di questi libri che sono stati ritirati ha chiaramente portato ad alcuni venditori intraprendenti e anche ad alcuni acquirenti in preda al panico, poiché i prezzi sono lievitati oltre i normali livelli logici di domanda e offerta. La maggior parte dei libri estratti non erano tra le versioni più popolari di Seuss e, di conseguenza, ce n’erano meno disponibili per la vendita. Ora, Scrambled Eggs Super è stato venduto per oltre $ 700 singolarmente.

Il fatto che vendano regolarmente sul mercato secondario rende chiaro che c’è una grande offerta di questi libri. Eppure, a causa dell’isteria delle notizie, anche un libro popolare come And to Think That I Saw It on Mulberry Street è passato da una vendita di soli $ 6 all’inizio di martedì a oltre $ 300 dopo la notizia. Tutti e sei i libri estratti sono stati venduti per quasi $ 5.000. Questi set a tema si sono dimostrati abbastanza popolari su eBay finora.