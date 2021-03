Eddie Murphy ha già un’idea per Il principe cerca moglie 3

Eddie Murphy ha già avuto un’idea per Il Principe Cerca Moglie 3, ma significherebbe un’altra lunga attesa per i fan. L’amato attore/comico ha appena pubblicato Il Principe Cerca Figlio, il seguito del suo successo del 1988 Il Principe Cerca Moglie, e l’attesa per arrivare a questo punto è stata particolarmente lunga per i fan.

Grande successo per il Principe Cerca Moglie

L’originale Il Principe Cerca Moglie rimane un risultato impressionante per Murphy, così come per il suo co-protagonista e amico di lunga data, Arsenio Hall. Il film è visto come uno dei più grandi successi dell’attore e ora il sequel mira a dimostrarsi un degno seguito. I fan si chiedono se allora Murphy si fermerà qui o continuerà a costruire il franchise.

Le parole di Eddie Murphy

Grazie al canale YouTube di Live Kelly e Ryan, i fan del Il Principe Cerca Moglie potrebbero aver ottenuto la risposta a ciò che riserva il futuro per la serie. Durante l’intervista, Murphy ha dichiarato di avere un’idea per il terzo capitolo, che però avrebbe bisogno di altri 16 anni, perché la star dovrebbe avere 75 anni. Murphy lo ha affermato senza ironia, apparendo anzi piuttosto serio sull’idea. Queste le sue parole: “C’è un’idea per Coming to America 3 (Il Principe cerca Moglie 3) che ho, ma bisognerà attendere 16 anni. Devo avere 75 anni per farlo, e non intendo truccarmi come se avessi 75 anni, ma avere proprio 75 anni”.

Uno dei più grandi momenti salienti della serie Il Principe Cerca Moglie per i fan sono le trasformazioni di Murphy e Hall. Entrambi i film utilizzano una grande quantità di protesi per ottenere questo risultato, e il fatto che Murphy insista sul fatto che deve effettivamente avere 75 anni piuttosto che fare affidamento sul trucco è un avvertimento interessante per un terzo film. Detto questo, finora, Il Principe Cerca Figlio non sta ottenendo grandissimi consensi dalla critica. Inoltre, è probabile che i fan di Murphy e della serie Il Principe Cerca Moglie diano una possibilità a un terzo film, indipendentemente dalla loro opinione su questo sequel più recente, poiché è sempre un piacere vedere Murphy e Hall lavorare insieme.