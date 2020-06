Magic the Gathering: Carte da collezione del Set base 2021...

Mancano pochi giorni all’uscita del Set base 2021 di Magic. Dal 25 giugno infatti potrete aprire le bustine del nuovo set, aggiungendo nuove carte alla vostra collezione ed ai vostri mazzi. Come saranno fatte le carte che vi troverete tra le mani? Che grafica e che immagini avranno? Per rispondere a queste domande ci pensa Mike Turian, progettista principale del prodotto.

Trattamento “Stile vetrina”

Ogni Planeswalker di ciascun colore avrà nel Set base 2021 di Magic una carta con uno speciale bordo in “stile vetrina“. Nei formati precedenti, spiega Turian, questa scelta grafica serviva “per mettere in risalto gli elementi più interessanti e restituire l’essenza dell’espansione.”.

Per il Set base 2021 era già in progettazione un “ciclo verticale” di carte, ovvero per ogni carta Planeswalker rara mitica si stava progettando un riferimento in una carta rara, una non comune e una comune. Inoltre questo ciclo di carte sono progettate per funzionare ottimamente tra loro. L’idea è stata di Adam Prosak, responsabile della progettazione del set, che stava già lavorando a un ciclo verticale associato ai cinque planeswalker monocolore dell’espansione. A questo si è aggiunta la scelta grafica del bordo in stile vetrina, che in ogni carta Planeswalker ne dovrebbe catturare lo spirito. .

Oltre ai cinque Planeswalker monocolore, anche la carta Ugin, lo Spirito Drago avrà un trattamento “stile vetrina”. Tuttavia, a differenza dei Planeswalker monocolore, nel Set base 2021 di Magic non saranno presenti carte con riferimenti al drago. Infine anche le terre base avranno una versione per ciascun colore in “stile vetrina”. Ciascuna di queste carte sarà legata ad un Planeswalker ed il disegno ne raffigurerà il Piano di origine.

Trattamento “Senza bordo”

Introdotte con Guilds of Ravnica Mythic Edition, queste particolari carte sono poi rimaste in ogni espansione. Sarà una versione speciale di ciascuni dei sei Planeswalker del set, cun un’illustrazione inedita e “senza bordo”. Inoltre saranno realizzate anche sei ristampe di carte già uscite in precedenti set, con questo particolare desing. Queste carte senza bordo saranno presenti nelle buste per draft e nelle Collector Booster del Set base 2021, oltre che in qualsiasi altro prodotto in cui queste siano contenute.

Diverse versioni di Teferi

Teferi, Maestro del Tempo è stato scelto come immagine del Set base 2021. Oltre ad essere importante per i suoi poteri, Teferi è stato reso protagonista anche nella creazione delle illustrazioni. L’idea originata da Cynthia Sheppard, direttrice artistica senior, è quella di ritrarre Teferi in azione, utilizzando diverse illustrazioni. Concretamente, ci saranno quattro diverse versioni di Teferi a bordo normale, quattro in “stile vetrina” ed una “senza bordo”, ciascuna anche in una versione foil.

Carte del Set base 2021 con “Illustrazioni estese” nelle Collector Booster

Alcune immagini sulle carte “sfondano” il contorno a sinistra ed a destra: le “Illustrazioni estese”. Ne saranno protagoniste nelle Collector Booster tutte le rare o rare mitiche per le quali non esiste un trattamento “stile vetrina” o “senza bordo”. L’unico modo per ottenerle saranno le Collector Booster, dove troverete: