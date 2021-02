Annunciato ieri dalla Hasbro un nuovo piano per la Wizards of the Coast

Il crossover tra Magic, Signore degli Anelli e Warhammer 40.000 non è più una fantasia di noi amanti del fantasy. Sarà una realtà. Lo ha annunciato la Hasbro durante un evento dedicato ai suoi investitori.

La Hasbro allunga le mani sul mondo fantasy

La Hasbro è già proprietaria della Wizards of the Coast, marchio detentore dei diritti di Magic: the Gathering, il più popolare gioco di carte collezionabili al mondo.

Le fonti sono a dir poco istituzionali: la prima notizia è arrivata dal Wall Street Journal. Il quotidiano internazionale ha annunciato per primo che Warhammer 40,000 e Il Signore degli Anelli arriveranno entrambi in Magic the Gathering.

Il Signore degli Anelli sarà protagonista di una propria espansione. Notizia questa confermata anche da ComicBook.com, appoggiandosi a fonti diverse.

Per Warhammer 40,000 invece non è chiaro se ci sarà una vera e propria espansione, o se invece sarà parte di un Secret Lair, magari di un singolo drop come è già successo con The Walking Dead.

Magic, Signore degli Anelli e Warhammer 40.000 rientreranno quindi nello stesso progetto.

Lo stato attuale della Wizards

La pandemia non ha scalfito il valore della Wizards of the Coast, che ha avuto un ottimo 2020. Essendo il marchio di Magic: the Gathering e di Dungeon & Dragons, ha segnato oltre 800 milioni di dollari di entrate nell’anno del Covid.



Questo sta portando la Hasbro vicina al raddoppio delle sue entrate tra il 2018 e il 2023.

Magic: The Gathering ha trovato nuova popolarità grazie alla crescita del gioco digitale Magic: The Gathering Arena. Dungeons & Dragons ha aggiunto milioni di nuovi fan grazie alla 5 edizione, un set di regole più accessibile.

In particolare questi due marchi hanno avuto diversi crossover negli ultimi anni. Sono stati pubblicati due libri di ambientazione della campagna di D&D basati sulle impostazioni di Magic, e un imminente set di carte di Magic basato sull’ambientazione di D&D Forgotten Realms in arrivo questa estate.

Hasbro riorganizza la propria struttura.

La Hasbro ha annunciato una riorganizzazione della Wizards, che passa all’interno della nuova divisione Wizards & Digital.

Questa nuova divisione avrà particolare attenzione all’espansione dei giochi esistenti, alla creazione di nuovi giochi ed alla supervisione delle licenze digitali.

Le altre divisioni saranno una divisione dei progetti di consumo, che comprenderà i giocattoli, ed una divisione sull’intrattenimento, che si occuperà delle licenze, della distribuzione e della produzione di contenuti cinematografici e televisivi.

Magic, Signore degli Anelli e Warhammer 40.000: cosa aspettarci?

Il progetto è senza dubbio ambizioso. La Hasbro spera di attirare nuovi giocatori su Magic inserendo nel proprio gioco di carte due mondi con caratteristiche simili, tutti e tre fantasy, ma dalle origini diverse, la letteratura per il Signore degli Anelli e le miniature per Warhammer 40.000. In casi simili a questo le aspettative sono alte, i risultati potrebbero soddisfare queste aspettative o tradirle catastroficamente.