Bob Chapek annuncia che non ci sarà nessun ritardo per la seconda stagione dello show Disney+

Una buona notizia per tutti i fan di Star Wars. In un periodo in cui tantissimi show hanno interrotto il proprio sviluppo a causa delle misure anti-contagio (causando quindi ritardi nella futura pubblicazione) la seconda stagione di The Mandalorian non si è fermata. La serie infatti proseguirà come previsto, arrivando nei prossimi mesi su Disney+ con nuovi episodi.

The Mandalorian, nessun ritardo per la seconda stagione

Lo ha dichiarato Bob Chapek, attuale CEO di The Walt Disney Company in un’intervista a CNBC. Il dirigente ha spiegato come ci sia la possibilità di mandare avanti alcune fasi dei progetti in corso anche durante la pandemia e ha preso ad esempio proprio la serie Disney+ in questione:

“Come sapete abbiamo una certa serie di progetti da parte, soprattutto per Disney+, che continuano ad alimentare la macchina. È importante sottolineare che la pre-produzione, una sorta di fase di sviluppo, può comunque avvenire durante questi periodi di lockdown se necessario; e la post-produzione può comunque proseguire. Quindi sono solo i film che sono nella fase centrale, nel pieno delle riprese che si sono fermati per la pandemia.

Prendete per esempio Mandalorian. The Mandalorian è stato girato prima che il COVID colpisse davvero e quindi siamo stati in post-produzione da allora e non ci saranno ritardi per Mandalorian. Lo stesso vale per Black Widow che arriverà a novembre”.

Sembra quindi che non ci saranno problemi per le prossime avventure nella galassia di Star Wars. The Mandalorian non ha ancora una data di debutto ufficiale per la seconda stagione (anche se alcune voci parlano di ottobre), ma qualunque sia quella che lo studio ha in mente, non dovrebbe avere difficoltà a mantenerla.

Una notizia decisamente positiva per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di sapere cosa li attende nei nuovi episodi.