Le riprese di The Marvelous Mrs. Maisel stanno per ricominciare...

La terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel ha recentemente ottenuto molte nomination agli Emmy, inclusa una per Outstanding Comedy Series. In onore di ciò, il sito web ComicBook.com ha parlato con Caroline Aaron, che interpreta Shirley Maisel nella fortunata serie Amazon.

Le hanno chiesto della produzione per la prossima stagione e se il cast ha in programma di celebrare gli Emmy. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice.

Marvelous Mrs Maisel: il ritorno

“Dovevamo tornare sul set a marzo per la quarta stagione perché la terza stagione era stata pubblicata all’inizio dell’anno ed eravamo pronti per girare la quarta”, ha spiegato Aaron.

“E poi, è successo quel che è successo e ci siamo fermati. Ora invece ricomincerà tutto. Lo spettacolo è tornato, il che significa che la pre-produzione è in corso e le persone stanno sistemando set e costumi. Tutta la magia che ci cela dietro le quinte richiede altrettanto tempo, se non di più delle vere e proprie riprese. A breve ricomincerà tutto. Mi mancano tutti così tanto e non vedo l’ora di tornare sul set”.

L’attrice, riguardo la celebrazione degli Emmy, ha rivelato che non sa ancora se faranno qualcosa o quando. Aaron ha svelato: “Non so come funzionerà effettivamente, ma questo sarebbe il momento perfetto per festeggiare e cenare meravigliosamente tutti insieme. Purtroppo però non possiamo.”

L’attrice ha continuato dicendo che la situazione è piuttosto triste e quindi non sa ancora cosa faranno o come si sentiranno nel celebrare virtualmente tutti insieme. Aaron ha però rivelato che è semplicemente fantastico sapere che hanno così tanto sostegno da parte del pubblico.

“Suppongo che alla fine della giornata”, ha concluso l’attrice, “sia davvero questo quello che conta.”

Le prime tre stagioni della serie sono disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.