Master and Commander soporifero? Russell Crowe lo difende

Russell Crowe ha difeso Master and Commander dopo un commento pungente di un utente che ha definito lo show ‘soporifero’. Nel tweet in questione si legge: “Molte persone si lamentavano della mancanza di sonno durante la pandemia. Posso consigliare Master And Commander con protagonista Russell Crowe, di solito accattivante e che attira l’attenzione. Non ho mai superato i dieci minuti. E grazie Russell”. Di fronte al pungente attacco, l’attore è allora intervenuto su Twitter, scrivendo: “Questo è il problema dei ragazzini di oggi. Non riescono a concentrarsi”. Per poi aggiungere: “Il film è una dimostrazione di racconto dettagliato ed epico. La direzione della fotografia di Russell Boyd è incredibile e lo stesso si può dire per quanto riguarda la colonna sonora”. E poi concludere: “Ovviamente si tratta di un film per adulti”.

That’s the problem with kids these days.

No focus. Peter Weirs film is brilliant. An exacting, detail oriented, epic tale of fidelity to Empire & service, regardless of the cost.

Incredible cinematography by Russell Boyd & a majestic soundtrack.

Definitely an adults movie. https://t.co/22yjNtQRbg — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021

Master and Commander – Sfida ai confini del mare è un film del 2003 diretto da Peter Weir. Tratto dalla Saga di Aubrey e Maturin, saga letteraria marinaresca d’ambientazione napoleonica di Patrick O’Brian, incentrata sulle avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Paul Bettany. Malgrado l’ottima accoglienza critica e le dieci candidature ai Premi Oscar, il risultato commerciale è stato buono ma non sufficiente per dare origine a un franchise cinematografico.

La sceneggiatura di Peter Weir e John Collee non è tratta direttamente da un singolo romanzo della saga avventurosa di Patrick O’Brian, ma attinge agli eventi narrati in diversi romanzi. Il titolo originale del film deriva da quelli di due romanzi della serie, il primo, Master and Commander e il decimo, The Far Side of the World. Le riprese sono state realizzate presso i Fox Studios di Rosarito, nella Bassa California, nelle acque al largo di Rosarito e nelle Galápagos.