Ghostbusters: Afterlife, una nuova foto dei piccoli protagonisti

È arrivata una nuova immagine dell’imminente Ghostbusters: Afterlife, forse per ricordarci che questo film uscirà finalmente nel 2021. L’uscita del seguito di Ghostbusters II del 1989, diretto del regista Jason Reitman, era prevista per luglio 2020. Quindi, lo sconvolgimento del settore causa COVID ha portato la pellicola a slittare a marzo 2021 prima di stabilirsi (per ora) in uscita nelle sale di giugno 2021. Con tutta la programmazione ordinata, al momento, sembra che Sony Pictures stia riprendendo i suoi piani promozionali per il nuovo film Ghostbusters.

La rivista Empire ha pubblicato una nuova immagine da Afterlife con le sue tre giovani star: Finn Wolfhard, Mckenna Grace e il nuovo arrivato Logan Kim. Come rivelato nel primo trailer di Afterlife – che ha debuttato nel lontano dicembre 2019 – vediamo il trio di giovani eroi vestiti e pronti a partire. Sembra anche che stiano uscendo nell’Ecto-1, il cui ritorno in scena è stato annunciato col primo trailer. In Afterlife, Wolfhard e Grace interpreteranno Trevor e Phoebe, fratelli che tornano a casa del nonno con la madre. A quanto pare, il loro nonno ha un legame con il team originale di Ghostbusters e, quando si presenta una nuova minaccia, Trevor e Phoebe risponderanno alla chiamata, proprio come i loro antenati.

Oltre a Wolfhard, Grace e Kim, nel cast di Afterlife troviamo Carrie Coon e Paul Rudd. Allo show si unirà anche la maggior parte del cast originale di Ghostbusters, tra cui Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray. Afterlife è sia diretto che co-scritto da Reitman. Anche Gil Kenan (Monster House, 2015’s Poltergeist) è accreditato come co-sceneggiatore del sequel. L’uscita di Ghostbusters: Afterlife è prevista per l’11 giugno.