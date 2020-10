Ghostbusters: Afterlife ricollocato ufficialmente a giugno

Continua il ricollocamento in termini di date di molte pellicole e Ghostbusters: Afterlife è purtroppo tra queste. Alla fine di marzo, Sony Pictures ha annunciato che avrebbe spostato tutte le principali versioni dal 2020 al 2021 alla luce della pandemia COVID-19 in corso. Secondo Deadline, Ghostbuster: Afterlife slitta ora da marzo all’11 giugno 2021. Verrà dunque rilasciato lo stesso fine settimana in cui è uscito il primo film nel 1984.

Ricollocato anche Don’t Breathe

Non si tratta l’unico film della Sony ad aver ottenuto una nuova uscita. Il sequel di Don’t Breathe, che tra l’altro ha appena terminato le riprese e attualmente non ha un titolo, uscirà il 13 agosto 2021. Stephen Lang tornerà nei panni di Blind Man, e il co-sceneggiatore originale Rodo Sayagues sta realizzando il suo debutto alla regia e lavorando alla nuova sceneggiatura per il film. Resta da vedere se Ghostbusters: Afterlife o il sequel di Don’t Breathe manterranno queste date di rilascio, visto che tutto continua ad essere in costante movimento.

L’attore Ernie Hudson ha parlato di Ghostbusters: Afterlife, definendolo come “ciò che i fan speravano di vedere“. Già nella prima metà del 2020 la curiosità per il nuovo capitolo della saga era alta, ora che l’uscita del film è stata ricollocata al 5 marzo 2021 a causa del COVID 19 i fan sono ancora più assetati di nuovo dettagli. Ernie Hudson, interprete di Winston Zeddemore, ha detto la sua sul film, seminando grande ottimismo. Queste le parole: “Ci sono stati così tanti annunci e così tante cose che poi sono andate in pezzi. È stato solo quando ho ricevuto la sceneggiatura e l’ho letta che ho pensato, ‘Non solo sta accadendo davvero, ma è proprio bello’”.