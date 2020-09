Ghostbusters: Legacy “è ciò che i fan vogliono”: parola di Ernie Hudson!

L’attore Ernie Hudson ha parlato di Ghostbusters: Legacy, definendolo come “ciò che i fan speravano di vedere“. Già nella prima metà del 2020 la curiosità per il nuovo capitolo della saga era alta, ora che l’uscita del film è stata ricollocata al 5 marzo 2021 a causa del COVID 19 i fan sono ancora più assetati di nuovo dettagli. Ernie Hudson, interprete di Winston Zeddemore, ha detto la sua sul film, seminando grande ottimismo. Queste le parole: “Ci sono stati così tanti annunci e così tante cose che poi sono andate in pezzi. È stato solo quando ho ricevuto la sceneggiatura e l’ho letta che ho pensato, ‘Non solo sta accadendo davvero, ma è proprio bello'”.

Ernie Hudson felice per il ritorno sul set

Ernie Hudson ha poi aggiunto: “È davvero in linea con ciò che i fan speravano e si lega davvero ai primi due film”. Il ritorno sul set per Hudson è stato motivo di grande orgoglio: “Quando ho ricevuto la sceneggiatura di Legacy, ho iniziato ad entusiasmarmi ma fino all’ultimo avevo il timore che il progetto non si concretizzasse davvero”. Il motivo è semplice: “Parliamo di un film che ha avuto così tanto impatto e significato nella mia vita, tornarci è stato solo emozionante per me e vedere Danny Aykroyd e Bill, è stato davvero speciale”. Ernie Hudson è quindi molto fiducioso riguardo Ghostbusters: Legacy .

Ghostbusters: Legacy sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che diresse i primi due capitoli della saga negli anni ottanta. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo Hudson (Winston Zeddemore), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman), Sigourney Weaver (Dana Barrett) e Annie Potts (Janine Melnitz), che appariranno insieme a nuovi attori, chiamati ad interpretare nuovi personaggi con misteriosi legami familiari con il compianto Egon Spengler (Harold Ramis).