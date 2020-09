Julianne Moore sarebbe pronta a tornare in Jurassic Park

In Jurassic World: Dominion torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme alle star del film originale, Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, oltre ad altri membri del cast dei vari film. Tuttavia, parlando in una nuova intervista, la star di The Lost World: Jurassic Park Julianne Moore ha confermato di non essere stata contattata, ma che sarebbe disposta a tornare nel franchise. “Sì, Sarah Harding forse non ha ancora finito. Non lo so”, ha detto Moore a Collider. “Ma nessuno si è avvicinato a me. Va bene! Ma se lo fanno? Sì, certo! Certo, ovviamente!“, ha aggiunto, riferendosi all’eventualità di un ritorno.

Colin Trevorrow ha spiegato come ha reintrodotto alcuni personaggi storici

Il regista Colin Trevorrow aveva precedentemente parlato dei “personaggi legacy“ che appariranno nel film in uscita (intendendo Neill, Goldblum e Dern), osservando che è stato studiato il modo di riportarli nella piega della narrazione. “Avremmo dovuto trovare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant sono andati tutti al parco a tema esattamente lo stesso giorno in cui si è rotto, di nuovo“, ha detto Trevorrow a Empire lo scorso anno della loro assenza a Jurassic World.

“Il prossimo film consente ai personaggi del passato di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché lo è”. “Inizi a fare le domande più elementari: chi sono queste persone adesso?”, ha continuato Colin Trevorrow. “Cosa ne pensano del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della sua storia? Alla fine sarà in collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Lo faremo insieme”, ha poi concluso.

La produzione del nuovo film è ripresa durante l’estate e la pellicola è diventata uno delle prime di Hollywood a riprendere dopo la chiusura della pandemia COVID-19 in tutto il mondo. Colin Trevorrow, in precedenza, aveva rivelato di aver lavorato attivamente al film anche durante la quarantena, ma come molti altri a Hollywood il tutto era stato fatto da casa.