Jonathan Majors commenta i rumor su Kang

All’inizio di settembre alcune indiscrezioni hanno indicato in Jonathan Majors l’interprete di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe. L’attore dovrebbe debuttare nel ruolo nel terzo film di Ant-Man prima di diventare un pezzo più grande del tentacolare puzzle del franchise. Jonathan Majors e Marvel Studios non hanno commentato le voci su Kang. Tuttavia, Majors è apparso al The Tonight Show dove il conduttore Jimmy Fallon ha posto una domanda sulla questione. Sfortunatamente, l’attore l’ha schivata come un veterano Marvel esperto. “Amico, ho sentito la stessa cosa, fratello”, ha detto Majors a Fallon. “Ho sentito la stessa cosa. Quando l’ho sentita ho pensato ‘Cosa? Davvero?’ A quanto pare abbiamo le stesse fonti, perché l’ho sentito anch’io” . D’altronde, come sanno tutti gli attori che si uniscono ai film Marvel, parlarne è l’ultima cosa che il presidente Kevin Feige vuole che qualcuno faccia.

There’s a rumor that Jonathan Majors is joining the MCU… is it true?! 👀 https://t.co/uBQFD9O9U2 pic.twitter.com/n4aiYEElzV — The Tonight Show (@FallonTonight) September 25, 2020

Kang il Conquistatore viaggia nel tempo

Kang il Conquistatore, vero nome Nathaniel Richards, è un cattivo del futuro nell’universo Marvel – sospettato di essere un discendente Mr. Fantastic stesso Reed Richards. È del 40° secolo, ma viaggia in così tanti tempi e luoghi diversi che potrebbe apparire ovunque. Forse viaggerà nel tempo con la saga di Loki su Disney+? Forse debutterà nel film Eternals, che potrebbe abbracciare non solo secoli nell’MCU, ma forse anche diversi millenni? Potremmo anche vedere di nuovo personaggi morti come Iron Man o Black Widow seguendo una storia di Nathaniel Richards.

Alcuni fan si aspettano che Kang abbia un ruolo simile a quello di Thanos nella prossima storia per il Marvel Cinematic Universe. L’MCU potrebbe andare in una direzione diversa, senza un singolo cattivo che domina l’intera saga dopo Infinity Saga, ma Kang è un degno contendente per provocare il caos sulla scia di Thanos. Ricordiamo che Ant-Man 3 dovrebbe uscire nei cinema nel 2022 ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.