Per una giusta visione di The Suicide Squad serve la visione del film che lo ha preceduto nel 2016? James Gunn ha risposto a questa domanda, spiegando che Suicide Squad del 2016 non è necessario per capire il suo film. Nel rispondere alle domande sulla pellicola in questione su Twitter, lo scrittore/regista Gunn ha spiegato che non sarà necessario vedere il primo capitolo per capire il suo. “No, starai bene,” ha affermato il regista. Da quando è stato annunciato il film, i fan si sono chiesti se il film sarebbe stato un reboot o un sequel. Dopotutto, presenta molti membri del cast di ritorno, tra cui Kinnaman e Margot Robbie. Ma il tono, il marketing e il nome quasi identico indicano un reboot, nonostante siano passati solo cinque anni dal film precedente.

No, you will be just fine. https://t.co/D7agq9xv2Q — James Gunn (@JamesGunn) January 27, 2021

James Gunn sta girando anche Peacemaker

Con pochi dettagli noti sulla trama, non è chiaro se gli elementi della storia del primo film verranno trasferiti. A complicare ulteriormente le cose è la continuità incoerente dei film DC, un tempo che può chiamarsi DC Extended Universe. James Gunn ha quasi finito con The Suicide Squad e ha detto che i fan dovrebbero essere pazienti riguardo al rilascio di un trailer completo. Nel frattempo, il regista ha spiegato di essere impegnato con le riprese dello spin-off Peacemaker con le star della serie HBO Max.

I’m shooting today with @JohnCena, @thedanieb & @robertpatrickT2 – I feel extraordinarily blessed with this cast. The show will not be what anyone expects. https://t.co/jAq5TSOFgI — James Gunn (@JamesGunn) January 27, 2021

Il decimo film ambientato nel DCEU presenterà diversi membri del cast di ritorno da Suicide Squad del 2016, ma vedrà anche nuovi protagonisti della DC fare il loro debutto sul grande schermo. Tra questi Bloodsport di Idris Elba, The Thinker di Peter Capaldi e Pete Davidson Blackguard.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag, Michael Rooker nei panni di Savant. Oltre a Flula Borg nei panni di Javelin, David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Troviamo anche Daniela Melchior nei panni Ratcatcher 2, Idris Elba come Bloodsport, Mayling NG come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Alice Braga come Solsoria, Steve Agee come King Shark. Oltre a Pete Davidson come Blackguard, Nathan Fillion come TDK, Sean Gunn come Weasel, Jai Courtney come Capitano Boomerang. Completano il cast John Cena nel ruolo di Peacemaker, Taika Waititi e Storm Reid. Il film arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto 2021.