A Hong Kong riaprono i cinema!

I cinema di Hong Kong potranno riaprire da venerdì 8 maggio grazie ad un graduale allentamento delle misure adottate per il coronavirus. La decisione è stata annunciata martedì pomeriggio dall’amministratore delegato della città, Carrie Lam, dopo una riunione del Consiglio esecutivo. Broadway Cinemas, uno dei principali operatori multiplex di Hong Kong, ha annunciato una serie di film in programma dall’8 maggio. Questa include un mix di titoli più vecchi e alcuni nuovi titoli asiatici e indipendenti degli Stati Uniti: “Giorni migliori” e “Tora-san, vorrei che fossi qui”. E ancora il nuovo film di Hollywood e Dreamworks Animation con Universal “Trolls World Tour“. In un aggiornamento via e-mail, la Universal ha dichiarato che la sua “Emma” aprirà a Hong Kong il 14 maggio.

I cinema saranno a capienza ridotta

I cinema saranno mantenuti al di sotto della piena capienza. In un esempio della sua mappa dei posti a sedere, Broadway mostrava coppie di sedili vendute a rombi. Resta inteso che anche i bar, i centri fitness e i saloni di bellezza potranno riaprire, purché mantengano alcuni controlli. I bar, ad esempio, potranno operare con una capacità non superiore al 50%. Locali notturni e sale karaoke, la fonte di diversi gruppi di infezione di Hong Kong, rimarranno chiusi. Le scuole secondarie potranno riaprire dal 27 maggio e le scuole primarie potranno ricominciare dall’inizio di giugno.

Hong Kong è stata una delle prime città al mondo a ricevere casi di coronavirus mentre si diffondevano dalla città cinese continentale di Wuhan. Ma attraverso una combinazione di alta consapevolezza pubblica e misure di controllo crescenti, Hong Kong è emersa come uno dei luoghi di maggior successo nel limitare l’impatto del virus. Una seconda ondata di infezioni importate a metà marzo è stata rapidamente soppressa attraverso test e risposte di quarantena rigorose.