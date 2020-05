La Warner Bros. vuole puntare sulla Ayer Cut di Suicide Squad?

La versione originale del regista David Ayer di Suicide Squad 2016 potrebbe unirsi alla Justice League di Zack Snyder che uscirà su HBO Max. Secondo Jeremy Conrad di DCEU Mythic, Warner Bros. sta discutendo della possibilità di far uscire la Ayer Cut di Suicide Squad sul suo nuovo servizio di streaming. Mentre è necessario più lavoro e denaro per completare la Snyder Cut diJustice League, la Ayer Cut di Suicide Squad è già quasi completata. La ragione per cui la Ayer Cut è praticamente terminata è perché Warner Bros. l’ha usata per testare il pubblico all’inizio dello sviluppo del film. Dopo il test, sono state apportate modifiche allo show, che ha portato al prodotto che è stato rilasciato nelle sale.

James Gunn favorevole all’uscita della Ayer Cut

Alcuni giorni fa James Gunn ha dato il suo sostegno al taglio di Suicide Squad di David Ayer, ammettendo che sarebbe stato “d’accordo” con l’uscita della visione originale del regista per il film del 2016. Dopo la notizia sull’uscita della Justice League di Zack Snyder su HBO Max nel 2021, le speculazioni sulla Ayer Cut sono d’altronde decollate. Le dichiarazioni di David Ayer poi non hanno fatto che alimentare ulteriormente le speranze dei fan. Quando un fan ha chiesto a James Gunn cosa pensasse dell’Ayer Cut, il regista ha risposto: “Sarei d’accordo con qualsiasi cosa @DavidAyerMovies & Warners, non ci sarebbero problemi”.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad è interpretato da Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Mayling Ng. Oltre a Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid , Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee. Completano il cast Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker. Il film è attualmente programmato per il 6 agosto 2021.