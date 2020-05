Matt Smith e Claire Foy di nuovo insieme per uno spettacolo teatrale a Londra

I due protagonisti di The Crown di nuovo insieme per un progetto di beneficenza

Matt Smith e Claire Foy si esibiranno nel lungometraggio teatrale Lungs all’Old Vic di Londra a giugno. Lungs è una storia che parla di una giovane coppia che pensa di formare una famiglia e inizia a esaminare le propria vita e il mondo che li circonda prima di prendere una decisione. Discutono dei cambiamenti climatici, dello stato incerto del mondo, delle calotte polari che si sciolgono, dei disordini politici e quindi se vale la pena portare un bambino in questo mondo. Foy e Matt Smith sono diventati famosi a livello internazionale per il ruolo della regina Elisabetta e del suo consorte Prince Philip nella serie Netflix The Crown. Prima di ciò, Smith era già famoso per aver interpretato l’undicesimo Doctor in Doctor Who.

Quella di giugno sarà la prima rappresentazione teatrale dal vivo a Londra dall’inizio del coronavirus. The Old Vic vende 1.000 biglietti online per il pubblico, il che riflette la piena capacità dei posti del teatro. I prezzi dei biglietti attualmente vanno da £ 10 a £ 65. The Old Vic sta inoltre incoraggiando il pubblico a donare il più possibile per aiutare a sostenere il teatro, che si trova ad affrontare un periodo difficile e potrebbe finire per chiudere per sempre.

I teatri di Londra in grande difficoltà

I teatri di Londra si trovano ad affrontare grandi difficoltà a causa della pandemia, e si discute dell’intera scena teatrale che si spegne completamente a causa della mancanza di fondi e degli affitti in aumento. L’Old Vic e il Globe Theatre hanno entrambi dichiarato di poter essere chiusi definitivamente a meno che non ci sia un’importante iniezione di denaro o un aiuto del governo. Il governo del Regno Unito ha tagliato la spesa per l’arte da anni e i principali programmi di educazione artistica hanno subito pesantemente questa decisione.