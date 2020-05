Cobra Kai si prepara a lasciare YouTube Premium e ad approdare per la sua prossima stagione a una nuova piattaforma streaming. Netflix e Hulu guidano la lista di contendenti per accaparrarsi la serie sequel di Karate Kid, con Ralph Macchio e William Zabka. Sembra che, insieme ai diritti esclusivi per la stagione 3 di Cobra Kai, la nuova casa dello show potrà avere accesso alle prime due stagioni per poter far recuperare ai fan gli episodi passati. Dopo il debutto da record della seconda stagione dello show, YouTube nell’aprile 2019 ha ordinato una terza stagione.

La piattaforma, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, si era impegnata a trasmettere la terza stagione completa. Aveva però informato i suoi partner TV Sony che non avrebbe ordinato una quarta stagione. Pur cercando di garantire continuità un futuro per lo show, Sony TV ha chiesto il permesso di acquistare la prossima stagione presso un canale di distribuzione che ordinerebbe altre stagioni in caso di successo. Sono iniziate in questo modo le trattative tra le due società con YouTube che ha deciso di rilasciare ufficialmente la serie quando le verrà assicurata una nuova casa.

La critica ha apprezzato Cobra Kai

Cobra Kai è una serie televisiva statunitense, creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Red. È basata sulla serie di film The Karate Kid, creata da Robert Mark Kamen. Lo show si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. La serie è stata accolta positivamente dalla critica. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 100% con un voto medio di 7,21 su 10, basato su 20 recensioni, mentre su Metacritic ha un punteggio di 72 su 100, basato su 5 recensioni.