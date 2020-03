Alessandro Gassmann vi accoglie su Sky Cinema

È partita in questi giorni la nuova campagna di Sky Cinema con al centro il testimonial d’eccezione Alessandro Gassmann. L’attore accoglie il nuovo capo della divisione per guidarlo tra zombie, personaggi vittoriani, ballerine di cabaret e tutto il mondo della settima arte, vestito come un soldato della Prima Guerra Mondiale. Un modo per replicare le sensazioni degli abbonati, che si sentono leader dei propri studios cinematografici.

Alessandro Gassmann protagonista della campagna di Sky Cinema

Sono tantissime le citazioni alle pellicole pop più amate di sempre. Dai Ghostbuster al western, passando per classici animati come Shrek per poi arrivare ad Halloween e Spider-Man, peraltro protagonista in questi giorni di un canale tematico a lui dedicato. Tutto si chiude con Gassmann in smoking, pronto ad accompagnare il nuovo capo alla Notte degli Oscar. E per arrivarci con stile ha una macchina adatta: la mitica DeLorean di Ritorno al futuro, con già a bordo la famiglia del leader degli studios

Tutto questo per promuovere il mondo di Sky Cinema, il pacchetto della piattaforma dedicato alla settima arte, che offre tantissimi titoli imperdibili. Qualche esempio? Il premiatissimo La favorita di Yorgos Lanthimos, Il Corriere – The Mule di Clint Eastwood o il blockbuster Men In Black: International. E ancora tanti film italiani, da Martin Eden direttamente dalla Mostra di Venezia a Cetto c’è senzadubbiamente, passando per Dolcissime, Il giorno più bello del mondo e Mio fratello rincorre i dinosauri.

Tutti questi titoli sono già disponibili sulla piattaforma, ma ancora ne arriveranno tantissimi. Tra i più attesi l’adrenalinico Fast & Furious – Hobbs & Shaw e l’ultima opera di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood. E poi tante panoramiche su attori e personaggi del cinema più amati. Dopo Spider-Man toccherà ai Men In Black, per poi passare all’animazione Dreamworks e due grandi interpreti come Robert De Niro e Sylvester Stallone.

Il mondo di Sky Cinema in cui vi porta Alessandro Gassman si fa sempre più ricco. E voi, l’avete già scoperto?