Onward arriva in anticipo in digitale

Disney ha svelato che Onward, il film d’animazione Pixar, è disponibile per l’acquisto digitale da ieri, venerdì 20 marzo, su Movies Anywhere. Il film è sbarcato nelle sale il 6 marzo partendo alla grande e conquistando la vetta al botteghino. Il Coronavirus e la decisione di chiudere tutti i cinema hanno logicamente frenato l’ulteriore crescita. Riguardo il rilascio in digitale, è stato anche confermato che sarà presentato in anteprima su Disney+ il 3 aprile negli Stati Uniti. Il regista Dan Scanlon e il produttore Kori Rae hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per motivare la decisione presa. “Mentre non vediamo l’ora che il pubblico si goda presto i nostri film sul grande schermo, date le circostanze attuali, siamo lieti di far uscire questo film divertente e avventuroso su piattaforme digitali in anticipo affinché il pubblico possa goderne comodamente da casa”.

Il nuovo film Disney Pixar Onward – Oltre la Magia sarebbe dovuto uscire nei cinema italiani il 5 marzo 2020, ma a causa delle precauzioni per il Coronavirus, la data d’uscita è slittata al 16 aprile prossimo. Ambientato in un mondo fantasy suburbano, segue le vicende di due giovani fratelli elfi, Ian e Barley. I due che si proiettano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia. Nella versione italiana, le voci dei protagonisti comprendono quelle di Sabrina Ferilli, di Fabio Volo e David Parenzo.

Onward, polemica in Russia sul personaggio Specter

Ricordiamo che in Russia è nata una polemica sulla scelta della Disney di introdurre il primo personaggio LGBTQ in uno show. Si chiama Specter ed è una poliziotta che palesa la sua relazione con un’altra donna. Una vera e propria novità che in Russia non è ammessa. Secondo quanto riportano The Moscow Times e Kinopoisk.ru, il personaggio di Specter verrà infatti modificato. Nella versione russa non si farà riferimento a una «fidanzata», ma a un più generico «partner», sorvolando sul genere.