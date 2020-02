Ghostbusters: Ivan Reitman davanti alla sede nella nuova foto

Il prossimo film degli Acchiappafantasmi vedrà un passaggio di testimone storico tra due membri della famiglia. In Ghostbusters: Legacy infatti il regista dei primi due capitoli Ivan Reitman assumerà il ruolo di produttore, mentre il figlio Jason si occuperà di dirigere la pellicola. E nell’attesa dell’uscita, proprio quest’ultimo ha pubblicato sui suoi social una foto del padre davanti a una location iconica.

Ghostbusters, Ivan Reitman posa davanti al quartier generale degli Acchiappafantasmi

Nell’immagine postata dal nuovo regista sul suo profilo Instagram, si vede infatti Ivan Reitman in posa davandi alla storica sede dei Ghostbusters, vista nei primi capitoli. Un luogo diventato simbolo del film, che ogni anno attira tantissimi visitatori da tutto il mondo. E recentemente anche il regista originale delle due pellicole dedicate alla squadra che, come sottolinea il figlio è “tornato per fare una visita“.

Chissà se questo potrebbe indicare un ritorno al quartier generale del team nel nuovo capitolo? Per il momento non ci sono informazioni in merito, anche se l’approccio del film, che sembra voler avere uno strettissimo legame con i titoli che lo hanno preceduto fa sicuramente ben sperare.

Il progetto di Ghostbusters: Legacy si è sviluppato nella quasi totale segretezza con l’annuncio che ha colto tutti di sorpresa pochi mesi fa. La notizia che più ha colpito gli appassionati era che avrebbe ignorato il reboot del 2016 a cura di Paul Feig, accolto piuttosto male dal fandom. La nuova avventura sarà quindi un sequel diretto di Ghostbusters II e vedrà il ritorno di diversi personaggi iconici del franchise.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman, farà il suo debutto nelle sale italiane il prossimo 9 luglio 2020. Nel cast ci saranno Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd, con il ritorno di figure storiche della saga come Sigourney Weaver, Annie Potts e soprattutto Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.