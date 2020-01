Parasite potrebbe diventare una serie TV per HBO

Secondo il portale Variety, HBO ha in cantiere la produzione di una miniserie tv su Parasite. Lo show sarà realizzato dal regista del film Bong Joon Ho insieme ad Adam McKay. Non è ancora chiaro se sarà un remake americano oppure di spin-off. La serie vedrà tra le proprie fila, nelle vesti di produttori esecutivi, il regista dell’opera Bong Joon-ho e Adam McKay. La trattativa con HBO è ancora in fase di definizione, ma la chiusura è davvero ad un passo.

Parasite, dopo il Golden Globe diventa una miniserie?

Ricordiamo che Parasite è un film del 2019 diretto da Bong Joon-ho. Ha conquistato la Palma d’oro al Festival di Cannes 2019, e il Golden Globe per il miglior film straniero 2020 diventando, il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi il premio. È stato selezionato per rappresentare la Corea del Sud nella categoria per il miglior film in lingua straniera ai premi Oscar 2020. Le riprese principali del film sono cominciate nel maggio del 2018 e si sono concluse nel settembre dello stesso anno, per una durata totale di 77 giorni. Il budget del film è stato di circa 13,5 miliardi di won, pari a circa 11,5 milioni di dollari.

La colonna sonora del film è di Jung Jae-il, che aveva già collaborato con Bong Joon-ho nel suo precedente film Okja (2017). È stata pubblicata in un album in Corea del Sud il 31 maggio del 2019 da Stone Music Entertainment. film ha incassato in Corea del Sud l’equivalente di 70,9 milioni di dollari statunitensi e altri 51,7 milioni nel resto del mondo, per un totale di 122,6 milioni di dollari. È stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 7 novembre 2019 da Academy Two.