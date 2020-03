Tutti i prossimi film Marvel, l’elenco aggiornato

C’è stato uno spartiacque chiaro nell’Universo Marvel: un prima Avengers: Endgame e un dopo Avengers: Endgame. La chiusa della Fase 3, dopo dieci anni di film, ha lasciato la Marvel stanca per la fine del viaggio e pronta a iniziarne subito un altro; d’altronde la macchina produci-soldi messa in moto non si può arrestare (e chissà se avverrà mai). La Fase 4 è iniziata con poderosi annunci di una nuova timeline, composta da film e serie televisive, come mai viste prima, e preceduta dal successo di Spider-Man: Far From Home.

A quasi un anno di distanza da questo poderoso spartiacque, torniamo ad analizzare la situazione cinematografica della Casa delle Idee, tra rumors verificatesi (e non) e linee guida rafforzate. Articolo a parte potrebbe essere fatta per tutte le serie televisive che arriveranno sulla nuova piattaforma di Disney+, di cui abbiamo avuto un rapidissimo assaggio, e non è detto che lesineremo di parole sull’argomento, ma non è questa la pagina. Senza ulteriori indugi, buona lettura!

I prossimi film Marvel

Black Widow (Uscita posticipata)

Il prossimo film Marvel in programma sarà lo stand-alone su Vedova Nera. L’uscita prevista in origine per la fine di aprile è stata rimandata a data da definirsi a causa Coronavirus. Sappiamo che il cinecomic sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Protagonista assoluta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Natash Romanoff che dovrà fare i conti con il proprio passato. Florence Pugh interpreterà una spia della stessa caratura di Natasha Romanoff, ma moralmente opposta; David Harbour sarà Guardiano Rosso e Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff. Il villain annunciato e mostrato nel trailer sarà Taskmaster.

Regista: Cate Shortland

Sceneggiatore: Eric Pearson

Cast: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, Ever Anderson, Oliver Ritchers

Data d’uscita (Posticipata): 1 maggio 2020 negli Stati Uniti, 29 aprile 2020

The Eternals

Gli Eterni, opera del maestro Jack Kirby (toccati anche da Neil Gaiman, ricordiamolo), sono un’antica razza potenziata da esperimenti scientifici voluti dai Celestiali, in grado di controllare mentalmente quantità limitate di energia cosmica e in costante lotta con i Devianti. Gli Eterni terrestri somigliano alla razza umana, ma hanno abilità come super forza, capacità di volo, teletrasporto, che li rendono straordinari. L’obiettivo di un film sugli Eterni è quello di ampliare la cosmologia dell’universo Marvel, andando oltre le pellicole già ambientate nello spazio. Le riprese del film si sono concluse lo scorso febbraio e la pandemia adesso in atto non ha intaccato la sua data d’uscita, a parola dei vertici.

Regista: Chloe Zhao

Sceneggiatore: Matthew e Ryan Firp

Cast: Angelina Jolie, Kumail Nanjani, Ma Dong-seok (Don Lee), Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Kit Harington

Data d’uscita: 6 novembre 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Dopo il successo di Black Panther, la Marvel ha continuato il suo processo di maggior rappresentazione all’interno del MCU e non ha perso tempo nell’iniziare i lavori per il film su Shang-Chi. Personaggio creato nel 1973 da Steve Englehart e Jim Starlin, l’omonimo protagonista è nei fumetti il figlio del malvagio Dr. Fu Manchu. Cresciuto da suo padre per far parte di un impero segreto il cui obiettivo è da sempre quello di conquistare il mondo, Shang-Chi vota la sua vita alla giustizia grazie all’incontro con la nemesi di suo padre, Sir Denis Nayland Smith. A parte la sua storia editoriale sappiamo ben poco sul film. Si vocifera che ci sarà un torneo di arti marziali in cui verranno messi in palio i Dieci Anelli e che potrebbe esserci la presenza del drago leggendario Fin Fang Foom. Tornerà anche il Mandarino, dopo la falsa partenza di Iron Man 3, interpretato da Tony Leung. Le riprese sono iniziate, e poi sospese, ad inizio marzo in Australia.

Regista: Destin Daniel Cretton

Sceneggiatore: Dave Callaham

Cast: Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Rosalind Chao, Michelle Yeoh (in trattative)

Data d’uscita: 12 febbraio 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ancora poco si sa su questa nuova pellicola dedicata al maestro dell’occulto. Al di là di rumors più o meno verificati, quello che per ora è ufficiale è che sarà strettamente legata alla serie televisiva WandaVision. Pare infatti che lo show di Disney+ con protagonisti Scarlet Witch e Visione sarà una sorta di prologo alla pellicola, un’operazione assolutamente nuova per il franchise. A riprova di ciò, Wanda Maximoff sarà presente nel film al fianco dello Stregone. La trama al momento è ancora ignota anche se sono trapelate alcune voci sulla sinossi: “dopo gli eventi di Avengers: Endgame il Dottor Stephen Strange prosegue la sua ricerca della Gemma del Tempo, ma un vecchio nemico ritorna per cercare di distruggere ogni mago sulla Terra, mettendo a rischio i piani del Dottor Strange e generando la nascita di un incredibile demone”. Sarà davvero questa la nuova sfida per lo Stregone Supremo?

Regista: Sam Raimi (in trattative)

Sceneggiatore: Jade Bartlett, Michael Waldron (subentrato)

Cast: Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

Data d’uscita: 7 maggio 2021

Spider-Man 3

Le riprese del terzo capitolo della saga di Spider-Man inizieranno questo luglio (Coronavirus permettendo) e si terranno tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Non ci sono informazioni certe sulla trama o sul ritorno di alcuni personaggi. Alcuni leak di 4Chan avrebbero autenticato il titolo del film come Spider-Man: Home Run e come nemici principali: Scorpion e Kraven. I tentativi di accostare alle facce volti di vecchi e nuovi attori ha già preso piede in tutto l’internet.

Regista: Jon Watts

Sceneggiatore: /

Cast: Tom Holland, Zendaya

Data d’uscita: 16 luglio 2021

Thor: Love and Thunder

Thor è il primo personaggio dell’Universo Marvel a tornare per un quarto film a lui dedicato. Questa avventura del Dio del Tuono però sarà tutt’altro che in solitaria. Stavolta ad impugnare il Mjolnir ci sarà Jane Foster, interpretata di nuovo da Natalie Portman, seguendo la famosa run fumettistica. Confermata anche la presenza di Tessa Thompson con Valchiria e il ritorno di alcuni Guardiani della Galassia nella pellicola. Villain d’eccezione: Christian Bale. Le riprese partiranno entro la fine del 2020 in Australia.

Regista: Taika Waititi

Sceneggiatore: Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson

Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale

Data d’uscita: 5 novembre 2021

Black Panther 2

Il sequel è già in cantiere e sarà di nuovo diretto e scritto da Ryan Coogler, anche se non granché della trama. È probabile pensare che gran parte del cast ritorni a interpretare il proprio ruolo, con una strizzata d’occhio a Killmonger. Per il resto ancora niente.

Regista: Ryan Coogler

Sceneggiatore: Ryan Coogler

Cast: Chadwick Boseman (?), Letitia Wright (?), Lupita Nyong’o (?), Danai Gurira (?), Winston Duke (?), Daniel Kaluuya (?), Angela Bassett (?), Michael B. Jordan (?)

Data d’uscita: 6 maggio 2022

Guardiani della Galassia Vol. 3 (Annunciato)

Dopo l’iter complicato che questo terzo capitolo ha dovuto subire, sappiamo solo che il regista sarà sempre James Gunn e che la sceneggiatura sarà la sua. C’è solo da aspettare il dopo The Suicide Squad per avere informazioni più chiare.

Regista: James Gunn

Sceneggiatore: James Gunn

Cast: Chris Pratt (?), Zoe Saldana (?), Dave Bautista (?), Karen Gillan (?), Pom Klementieff (?), Sean Gunn (?), Bradley Cooper (?), Vin Diesel (?)

Data d’uscita: /

Blade (Annunciato)

Al San Diego Comic-Con 2019 è stato annunciato che è in sviluppo un film sull’omonimo personaggio, che sarà interpretato da Mahershala Ali. Niente di più da dichiarare.

Regista: /

Sceneggiatore: /

Cast: Mahershala Ali

Data d’uscita: /

Inoltre vorremmo segnalare che tra i prossimi film Marvel avremo probabilmente: Captain Marvel 2 (Brie Larson ha firmato per sette film, compresi i due dello scorso anno), Ant-Man 3 (diretto sempre da Peyton Reed), i Giovani Vendicatori e Ms. Marvel (il vecchio Kevin aveva abbozzato l’idea della sua introduzione). Non sono stati ufficializzati, ma nell’aria c’è tutta l’idea che saranno parte dei capisaldi futuri del Marvel Cinematic Universe, anche contando gli attori che appenderanno il costume al chiodo (altro che decimazione di Thanos).

Inoltre al San Diego Comic-Con 2019 sono stati fatti annunci importanti di film in sviluppo sui Fantastici Quattro, gli X-Men mentre Deadpool 3 sembra ormai vicinissimo, a conferma che la fagocitazione della Fox ha riportato a casa delle icone della Casa delle Idee. Kevin Feige ha dichiarato che quello che abbiamo visto finora è soltanto un antipasto, beh, corriamo a sederci a tavola.

Rimanete sintonizzati su questa frequenza, perché questo articolo sarà in costante aggiornamento.