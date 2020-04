Il ruolo di C-3PO nell’ultimo Star Wars era molto più ampio

C-3PO è uno dei personaggi più iconici della storia di Star Wars. Ha seguito il viaggio sin dall’inizio, comparendo in ogni film della saga e prendendo parte a quell’iconica sequenza di apertura di Episodio IV. Come per tanti altri eroi del franchise la sua avventura si è ufficialmente conclusa nell’ultimo capitolo della saga degli Skywalker uscito lo scorso dicembre. Un ultimo inchino dolceamaro, che però a quanto pare avrebbe potuto essere molto più lungo.

Star Wars, l’interprete di C-3PO parla di numerose scene tagliate

Lo ha rivelato Anthony Daniels, che ha interpretato il droide protocollare nelle sue apparizioni cinematografiche. L’attore ha spiegato come ci fossero tante altre sequenze con protagonista C-3PO scritte e girate, ma che sono rimaste escluse in fase di montaggio. Questa la dichiarazione di Daniels, rilasciata in una recente intervista:

“Una volta concluse le riprese si passa per una lunghissima fase di montaggio per cui il ruolo di C-3PO era ancora più dolce e ampio di quanto abbiamo visto nella versione finale. Però alcune di quelle scene dovevano essere tolte, perché c’è già tantissimo in quel film, è come se fossero due film in uno solo, come sapete bene. Mi è un po’ dispiaciuto per questo, in particolare per il suo rapporto con Poe, interpretato dall’eccezionale Oscar Isaac. Quello era così dolce e divertente, perché Poe era sempre irritato da C-3PO, in una maniera simpatica“.

Nonostante tutto questo, l’attore ha spiegato di essere stato contento di aver potuto tornare nel ruolo ancora una volta. Non solo, ma il suo addio al personaggio è stato ben più complesso di un semplice cameo, avendo un ruolo piuttosto rilevante nella storia.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la storyline di C-3PO nell’ultimo capitolo di Star Wars? Avreste voluto che fosse più approfondita? E soprattutto, pensate che davvero non rivedremo più il droide sul grande schermo?