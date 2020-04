Le Gemme dell’Infinito diventano snack a Disneyland

Arriva una nuova anticipazione su ciò che sarà possibile trovare nell’Avengers Campus, l’area tematica dedicata al mondo Marvel che debutterà a Disneyland. Sembra infatti che tra i prodotti nuovi che sarà possibile acquistare ci saranno anche dei simpatici snack dedicati alle Gemme dell’Infinito. Gli appassionati visitatori potranno quindi scoprire questi mitici artefatti in una versione decisamente inedita!

Gli snack delle Gemme dell’Infinito debutteranno all’Avengers Campus

Questi dolcetti saranno disponibili solo nel chiosco Terran Treats, situato poco fuori dall’attrazione Mission: BREAKOUT! dedicata ai Guardiani della Galassia. Ci sarà un bignè croccante ispirato all’Orb, l’oggetto inseguito dal gruppo di eroi spaziali nella loro prima avventura che si rivela essere la Gemma del Potere. Si chiamera Cosmic Cream Orb e avrà una mousse di cheesecake al lampone.

Oltre a questo però ci saranno i Sweet Spiral Ration Churros, che sono il vero e proprio snack ispirato alle Gemme dell’Infinito. Si tratta dei dolcetti disponibili in sei colorazioni differenti: verde, giallo, rosso, blu, viola e arancione proprio come gli artefatti cosmici cercati da Thanos nei film.

Ognuno di essi avrà un gusto differente, come le Gemme hanno poteri specifici. Tuttavia non lasciatevi ingannare: non necessariamente i colori non sono legati al sapore, per cui i visitatori non sapranno con certezza cosa aspettarsi quando li mangeranno.

Come sempre c’è una grande attenzione nella creazione delle ambientazioni nei Parchi Disney e anche questo piccolo chiosco è curato da questo punto di vista. Gli ospiti infatti potranno scoprire che a possedere l’attività Terran Treats è un personaggio ben noto. Si tratta infatti di Taneleer Tivan, ovvero il Collezionista che in un momento del MCU ha avuto ben due Gemme dell’Infinito in suo possesso.

E voi cosa ne pensate? Trovate invitanti questi dolcetti? State già progettando il vostro viaggio alla scoperta dell’attesissimo Avengers Campus per fare incetta di questi snack?