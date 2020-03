Avengers Campus, le novità sull’area Marvel nei parchi Disney

Che cos’è Avengers Campus? Si tratta di una nuova area tematica dedicata ai supereroi della Marvel che farà presto il proprio debutto nei parchi divertimento Disney. Un’aggiunta che sembra seguire gli ottimi risultati di Star Wars Galaxy’s Edge che espande l’universo della saga facendo vivere un’avventura immersiva agli appassionati. Ebbene, ora arrivano finalmente nuove informazioni su questo progetto, annunciato ufficialmente lo scorso D23 Expo.

Avengers Campus, cosa aspettarsi da questa nuova area?

La novità più importante riguarda la data di apertura. Disney ha infatti annunciato che la prima versione di questa area tematica aprirà al parco California Adventure di Anaheim il prossimo 18 luglio. Da lì in poi partirà lo sviluppo anche per tante altre strutture della compagnia.

Al suo interno si troverà l’attrazione dedicata all’Uomo Ragno Web Slingers: Spider-Man Adventure e si avrà la possibilità di interagire con tantissimi altri eroi del mondo Marvel. Sarà possibile dare una mano ai Guardiani della Galassia o allenarsi con Dora Milaje per entrare nel gruppo di guerrieri elite del Wakanda. E poi, quando la fame si fa chiamare, fare un salto da Ant-Man per un boccone alle Pym Test Kitchen.

Ma non è finita qui! Tra le ultime novità annunciate, c’è una nuova attrazione che vedrà Doctor Strange reclutare nuovi adepti delle arti mistiche e tanti meet & greet con gli eroi della Casa delle Idee. Si va da Iron Man con una nuova armatura (la Mark 80) Capitan America, Vedova Nera, Thor, Black Panther e moltissimi altri ancora. Il tutto sotto lo sguardo malvagio di Taskmaster che aleggerà sull’intera area.

Scot Drake, portfolio creative executive di Walt Disney Imagineering, ha commentato così:

“Quando abbiamo deciso di creare queste straordinarie esperienze da supereroi in tutto il mondo, abbiamo creato una nuova attrazione a tema Spider-Man per il parco Disney California Adventure in una terra immersiva con esperienze incredibili con i personaggi. Abbiamo anche creato una storia originale che lega tutte le esperienze insieme in una maniera fedele ai personaggi. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i team che hanno dato vita ai film e ai fumetti degli Avengers, per creare un luogo che promuova la nuova generazione di eroi“.

Insomma, aspettative alte per questo Avengers Campus, no?