The New Mutants su Disney+? Improbabile

I Marvel Studios e Disney, nel nuovo calendario d’uscite di titoli MCU e degli originali dello studio, non hanno inserito The New Mutants. Lo show sarebbe dovuto sbarcare lo scorso 2 aprile nelle sale cinematografiche, ma il coronavirus ha stravolto i piani. Un’uscita su Hulu o su Disney+ sembrava la soluzione ovvia per il film, ma in realtà c’è un altro problema che esclude le due ipotesi: HBO. Otto anni fa 20th Century Fox e l’emittente statunitense avevano sottoscritto un accordo a lungo termine per l’esclusiva dei film in streaming della Fox.

The New Mutants è legato ad HBO

L’accordo vede lo show vincolato ad HBO fino al 2022, in territorio americano. Questo è anche il motivo per cui X-Men: Dark Phoenix non è approdato su Disney+ insieme agli altri progetti. La distribuzione in video on demand potrebbe essere invece opzione a cui Disney potrebbe far ricorso se solo non significasse farlo finire immediatamente su HBO Max in streaming una volta lanciato in VOD. In pratica Disney può attendere e trovare un nuovo slot cinematografico oppure distribuirlo in VOD e lasciare alla HBO la possibilità di trasmetterlo.

Ricordiamo che The New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. In seguito ad episodi strani, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe a dura prova, mentre cercano di fuggire. Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot. Oltre a Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Il regista Josh Boone ha spiegato, in un’intervista, che avrebbe voluto tra i protagonisti anche Antonio Banderas.