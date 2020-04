Kumail Nanjiani parla del rinvio de Gli Eterni

Gli Eterni, insieme a molti altri film, ha ritardato la data di uscita a causa del coronavirus. Di recente, una delle star del film, Kumail Nanjiani, ha condiviso la sua opinione sulla scelta attraverso twitter. “In questo momento stanno accadendo molte altre cose importanti nel mondo”. Ha esordito con questa riflessione l’attore. “La data di uscita de Gli Eterni è stata spostata dal 6 novembre 2020 al 12 febbraio 2021”. Per poi aggiungere: “Quindi stai al sicuro, lavati le mani, stai lontano dalla folla e rispetta la distanza sociale, ci vediamo a febbraio”.

There are many more important things happening in the world right now. But the Eternals release date has moved from November 6th, 2020 to February 12th, 2021. So be safe, wash your hands, stay away from crowds, social distance, and we'll see you in February. — Kumail Nanjiani (@kumailn) April 3, 2020

Black Widow, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings e Thor: Love and Thunder sono solo alcuni dei film della Fase Quattro della Marvel che sono slittati. Mentre le riprese su Gli Eterni sono state completate a febbraio, ci sono ancora lavori sugli effetti visivi che devono essere completati. Fortunatamente gran parte di quel lavoro viene svolto in remoto, come è stato condiviso in una recente dichiarazione a Scanline VFX. Diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew e Ryan Firpo e prodotto da Kevin Feige, Gli Eterni sarà il secondo film – dopo Black Widow – della cosiddetta Fase 4 di Marvel.

Il cast de Gli Eterni

Le riprese erano iniziate lo scorso luglio e hanno avuto luogo presso i Pinewood Studios a Londra e Oxford, oltre che nelle Isole Canarie. Angelina Jolie vestirà i panni della guerriera Thena. Nel cast troveremo anche Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan per l’appunto (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman), Salma Hayak (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo). Oltre a Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh). Nei fumetti, Gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce.