Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù, una storia dedicata a Raffaello Sanzio

A 500 anni dalla scomparsa di Raffaello Sanzio, Topolino coglie l’occasione per ricordare il grande artista urbinate attraverso Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù, una storia speciale accompagnata da tanti approfondimenti dedicati al pittore.

Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù, alla ricerca delle gemme perdute

Quest’anno, ricorrono i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello Sanzio, genio del Rinascimento Italiano, e sul numero 3359 in edicola a partire da mercoledì 8 aprile, verrà dedicata al grande artista l’avventura Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù, sceneggiata da Bruno Enna e disegnata da Alessandro Perina.

In questa avventura divisa in quattro episodi, il protagonista è Paperello Sanzio, un paperotto prodigio, figlio d’arte, pronto a ricevere l’eredità artistica di famiglia e a superarla grazie alla sua bravura: un omaggio speciale per il “divin pittore”.

Zio Paperone, insieme ai suoi fidati nipoti, si mette alla ricerca di preziosissimi lapislazzuli, seguendo le tracce di chi in passato utilizzò, a livello artistico, il colore blu oltremare intenso e brillante derivante proprio da quelle pietre preziose: per l’appunto, niente popodimeno che Paperello Sanzio.

Un’avventura che si sviluppa, con tanti flashback, tra Urbino, Città di Castello, Firenze e Roma (ovvero alcune delle città che hanno ospitato Paperello), sulle tracce “blu” lasciate dal raffinato pittore rinascimentale nel corso della sua intensa e straordinaria carriera.

Un’avventura in 4 episodi, un viaggio in Italia appassionante e “pieno di colore”, per omaggiare uno dei più grandi artisti d’ogni tempo che si arricchisce, sul numero 3359, di tanti approfondimenti dedicati al pittore urbinate e all’arte.

Il numero 3359 di Topolino e la sua avventura Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù dedicate a Raffaello, ancora una volta confermano l’approccio narrativo sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia del settimanale, e sarà disponibile da mercoledì 8 aprile.