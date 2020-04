The New Mutants: nessuna data di uscita annunciata

Disney ha pubblicato una lunga lista di nuove date di uscita per i suoi film, tra i titoli manca però The New Mutants, ancora una volta rimandato. Sono ancora in molti a sperare in una sua uscita sulla piattaforma streaming Disney+ o al massimo su Hulu, tuttavia mancano notizie in merito. Intanto di recente il regista Josh Boone ha spiegato che nel sequel di New Mutants avrebbe voluto tra i protagonisti Antonio Banderas. Il curioso aneddoto è emerso durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly. Il regista avrebbe infatti voluto affidargli il ruolo di Emmanuel da Costa, il padre di Roberto.

Il film è un adattamento della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti

The New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. In seguito ad episodi strani, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe a dura prova, mentre cercano di fuggire. Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot. Oltre a Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti.

L’uscita di The New Mutants ha avuto diversi slittamenti: inizialmente prevista per il 13 aprile 2018, è stata posticipata al 22 febbraio 2019 e poi al 2 agosto dello stesso anno. Nel maggio 2019 la data di distribuzione nelle sale statunitensi viene fissata per il 3 aprile 2020 ed in quelle italiane il 2 aprile 2020, ma viene poi posticipata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus.